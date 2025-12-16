„Коалицията на желаещите“ е подготвила конкретни планове за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за евентуално разполагане на войски на украинска територия, ако това се окаже необходимо. Това обяви британският премиер Киър Стармър в отговор на въпроси от ръководителите на комисии в Камарата на общините.

„Като част от „Коалицията на желаещите“ имахме политически процес, включващ лидерите (на страните), и военен процес, включващ военни плановици. Казахме, че искаме да разработим военни планове за осигуряване на сигурността във въздуха, по морето и на земята, както и за укрепване на собствените способности на Украйна. Сега имаме военен план за всяка от тези области.“ - Реклама -

Стармър подчерта, че разработените сценарии включват и възможност за разполагане на сухопътни сили, но отбеляза, че към момента това не е водещият фокус.

„Ако е необходимо, това включва разполагане на земята, но в момента приоритетният въпрос е дали можем да постигнем справедлив и траен мир“, заяви британският премиер.

Стармър: „Коалицията на желаещите“ има планове за разполагане на войски в Украйна при нужда

„Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за разполагане на войски на украинска територия, ако това се окаже необходимо, заяви британският премиер Киър Стармър в отговор на въпроси от ръководителите на комисии в Камарата на общините.

„Като част от „Коалицията на желаещите“ имахме политически процес, включващ лидерите (на страните), и военен процес, включващ военни плановици. Казахме, че искаме (да разработим) военни планове за (осигуряване на сигурността) във въздуха, по морето и на земята, и за (укрепване) на собствените способности на Украйна. Сега имаме военен план за всяка от тези области.“

Стармър уточни, че плановете включват и възможността за сухопътно разполагане, но подчерта, че към момента фокусът е друг.