НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Стармър: „Коалицията на желаещите“ има планове за разполагане на войски в Украйна при нужда

          0
          1
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          „Коалицията на желаещите“ е подготвила конкретни планове за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за евентуално разполагане на войски на украинска територия, ако това се окаже необходимо. Това обяви британският премиер Киър Стармър в отговор на въпроси от ръководителите на комисии в Камарата на общините.

          „Като част от „Коалицията на желаещите“ имахме политически процес, включващ лидерите (на страните), и военен процес, включващ военни плановици. Казахме, че искаме да разработим военни планове за осигуряване на сигурността във въздуха, по морето и на земята, както и за укрепване на собствените способности на Украйна. Сега имаме военен план за всяка от тези области.“

          - Реклама -

          Стармър подчерта, че разработените сценарии включват и възможност за разполагане на сухопътни сили, но отбеляза, че към момента това не е водещият фокус.

          „Ако е необходимо, това включва разполагане на земята, но в момента приоритетният въпрос е дали можем да постигнем справедлив и траен мир“, заяви британският премиер.

          Стармър: „Коалицията на желаещите“ има планове за разполагане на войски в Украйна при нужда

          „Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за разполагане на войски на украинска територия, ако това се окаже необходимо, заяви британският премиер Киър Стармър в отговор на въпроси от ръководителите на комисии в Камарата на общините.

          „Като част от „Коалицията на желаещите“ имахме политически процес, включващ лидерите (на страните), и военен процес, включващ военни плановици. Казахме, че искаме (да разработим) военни планове за (осигуряване на сигурността) във въздуха, по морето и на земята, и за (укрепване) на собствените способности на Украйна. Сега имаме военен план за всяка от тези области.“

          Стармър уточни, че плановете включват и възможността за сухопътно разполагане, но подчерта, че към момента фокусът е друг.

          „Ако е необходимо, това включва разполагане на земята, но в момента приоритетният въпрос е дали можем да постигнем справедлив и траен мир“, каза британският премиер.

          „Коалицията на желаещите“ е подготвила конкретни планове за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за евентуално разполагане на войски на украинска територия, ако това се окаже необходимо. Това обяви британският премиер Киър Стармър в отговор на въпроси от ръководителите на комисии в Камарата на общините.

          „Като част от „Коалицията на желаещите“ имахме политически процес, включващ лидерите (на страните), и военен процес, включващ военни плановици. Казахме, че искаме да разработим военни планове за осигуряване на сигурността във въздуха, по морето и на земята, както и за укрепване на собствените способности на Украйна. Сега имаме военен план за всяка от тези области.“

          - Реклама -

          Стармър подчерта, че разработените сценарии включват и възможност за разполагане на сухопътни сили, но отбеляза, че към момента това не е водещият фокус.

          „Ако е необходимо, това включва разполагане на земята, но в момента приоритетният въпрос е дали можем да постигнем справедлив и траен мир“, заяви британският премиер.

          Стармър: „Коалицията на желаещите“ има планове за разполагане на войски в Украйна при нужда

          „Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за разполагане на войски на украинска територия, ако това се окаже необходимо, заяви британският премиер Киър Стармър в отговор на въпроси от ръководителите на комисии в Камарата на общините.

          „Като част от „Коалицията на желаещите“ имахме политически процес, включващ лидерите (на страните), и военен процес, включващ военни плановици. Казахме, че искаме (да разработим) военни планове за (осигуряване на сигурността) във въздуха, по морето и на земята, и за (укрепване) на собствените способности на Украйна. Сега имаме военен план за всяка от тези области.“

          Стармър уточни, че плановете включват и възможността за сухопътно разполагане, но подчерта, че към момента фокусът е друг.

          „Ако е необходимо, това включва разполагане на земята, но в момента приоритетният въпрос е дали можем да постигнем справедлив и траен мир“, каза британският премиер.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Тръмп призова Си Дзинпин за освобождаването на Джими Лай

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че е поискал от китайския си колега Си Дзинпин да освободи хонконгския медиен магнат Джими Лай,...
          Инциденти

          Атентатът на плажа Бонди е бил вдъхновен от идеологията на ИДИЛ

          Красимир Попов -
          Бащата и синът, които откриха огън по време на еврейски фестивал на плажа Бонди в Сидни, изглежда са били водени от идеологията на „Ислямска...
          Политика

          Къшнър се оттегли от проекта „Тръмп“ в Белград след протести и обвинения

          Красимир Попов -
          Джаред Къшнър се оттегли от планирания мащабен проект с марката „Тръмп“ в Белград, след като инвестицията предизвика масови протести и доведе до повдигане на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions