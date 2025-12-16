„Коалицията на желаещите“ е подготвила конкретни планове за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за евентуално разполагане на войски на украинска територия, ако това се окаже необходимо. Това обяви британският премиер Киър Стармър в отговор на въпроси от ръководителите на комисии в Камарата на общините.
Стармър подчерта, че разработените сценарии включват и възможност за разполагане на сухопътни сили, но отбеляза, че към момента това не е водещият фокус.
Стармър: „Коалицията на желаещите“ има планове за разполагане на войски в Украйна при нужда
„Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за разполагане на войски на украинска територия, ако това се окаже необходимо, заяви британският премиер Киър Стармър в отговор на въпроси от ръководителите на комисии в Камарата на общините.
Стармър уточни, че плановете включват и възможността за сухопътно разполагане, но подчерта, че към момента фокусът е друг.
„Коалицията на желаещите“ е подготвила конкретни планове за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за евентуално разполагане на войски на украинска територия, ако това се окаже необходимо. Това обяви британският премиер Киър Стармър в отговор на въпроси от ръководителите на комисии в Камарата на общините.
Стармър подчерта, че разработените сценарии включват и възможност за разполагане на сухопътни сили, но отбеляза, че към момента това не е водещият фокус.
Стармър: „Коалицията на желаещите“ има планове за разполагане на войски в Украйна при нужда
„Коалицията на желаещите“ е подготвила планове за укрепване на отбранителните способности на Украйна и за разполагане на войски на украинска територия, ако това се окаже необходимо, заяви британският премиер Киър Стармър в отговор на въпроси от ръководителите на комисии в Камарата на общините.
Стармър уточни, че плановете включват и възможността за сухопътно разполагане, но подчерта, че към момента фокусът е друг.