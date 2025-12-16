Свилен Трифонов: „ДПС-Ново начало“ искат да саботират машинното гласуване

НА ЖИВО
          „ДПС-Ново начало“ искат да саботират машинното гласуване, но не смеят да го кажат направо, защото тези стотици хиляди хора, които бяха на улицата, могат да излязат отново.“

          Това каза народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Свилен Трифонов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Според народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ машините са единствената възможност за провеждане на честни избори. Той коментира и възможността за ново управленско мнозинство в рамките на това Народно събрание, като посочи, че това няма как да се осъществи.

          „Ние не трябва да забравяме, че през първите месеци на сформиране на този парламент бяхме на масата на преговорите с партия ГЕРБ, предложихме им подробен документ, в който бяхме посочили пътя, по който смятаме, че трябва да върви страната. На този етап няма да работим с ГЕРБ. В момента ГЕРБ и „ДПС-Ново начало“ са неразривно свързани“, каза още гостът.

