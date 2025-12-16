Свилен Трифонов: „ДПС-Ново начало“ искат да саботират машинното гласуване

Това каза народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Свилен Трифонов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Според народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ машините са единствената възможност за провеждане на честни избори. Той коментира и възможността за ново управленско мнозинство в рамките на това Народно събрание, като посочи, че това няма как да се осъществи.
