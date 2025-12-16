Тринадесет души са загубили живота си, а над десет са били ранени при тежък пътен инцидент с пътнически автобус в Централен Иран. Новината бе съобщена от Асошиейтед прес, която се позовава на информация от държавната новинарска агенция ИРНА.

Инцидентът е станал вчера вечерта, докато превозното средство е изпълнявало курс от Исфахан към североизточния град Машхад. Според доклада на иранската полиция, цитиран от БТА, автобусът се е ударил в централната мантинела на магистралата, след което е навлязъл в насрещното платно. Там той се е сблъскал с таксиметров автомобил, преди окончателно да се преобърне.

Малко след подаването на сигнала за катастрофата, към мястото на инцидента са били насочени спешни медицински екипи, включително линейки и специализиран спасителен отряд за оказване на помощ на пострадалите.

Иран продължава да бъде една от държавите с най-негативни показатели по отношение на пътната безопасност в световен мащаб, като статистиката отчита около 20 000 смъртни случая годишно. Основните причини за високата смъртност включват масовото неспазване на правилата за движение по пътищата, експлоатацията на превозни средства, които не отговарят на съвременните стандарти за безопасност, както и липсата на адекватни услуги за спешна помощ в обширните райони извън големите градове.