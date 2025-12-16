Тръмп обяви, че ще съди BBC за изопачаване на думите му с изкуствен интелект

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че планира да заведе дело срещу британската медия BBC през следващите дни за изопачаване на негови изказвания с помощта на изкуствен интелект или други технологии.

„Скоро ще видите, че съдя BBC за това, че ми е сложила в устата думи, които не съм казвал. Буквално, те ми сложиха думи в устата – накараха ме да кажа неща, които никога не съм казвал. Мисля, че са използвали изкуствен интелект или нещо подобно", каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

По думите му делото се отнася до отразяване на негови коментари за щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г.

„Така че вероятно ще заведем дело този следобед или утре сутринта“, добави американският президент.

Доналд Тръмп има дълга история на съдебни спорове с големи медийни корпорации. В различни периоди той е завеждал дела срещу CNN, ABC News и CBS News, както и срещу The Wall Street Journal и The New York Times.