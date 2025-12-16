НА ЖИВО
      вторник, 16.12.25
          Свят Правосъдие

          Тръмп обяви, че ще съди BBC за изопачаване на думите му с изкуствен интелект

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че планира да заведе дело срещу британската медия BBC през следващите дни за изопачаване на негови изказвания с помощта на изкуствен интелект или други технологии.

          „Скоро ще видите, че съдя BBC за това, че ми е сложила в устата думи, които не съм казвал. Буквално, те ми сложиха думи в устата – накараха ме да кажа неща, които никога не съм казвал. Мисля, че са използвали изкуствен интелект или нещо подобно“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом.

          По думите му делото се отнася до отразяване на негови коментари за щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г.

          „Така че вероятно ще заведем дело този следобед или утре сутринта“, добави американският президент.

          Доналд Тръмп има дълга история на съдебни спорове с големи медийни корпорации. В различни периоди той е завеждал дела срещу CNN, ABC News и CBS News, както и срещу The Wall Street Journal и The New York Times.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Димитър Ганев: „Ако Радев слезе в политиката – Йотова става президент, а партиите се пренареждат“

          Пламена Ганева -
          Социолозите Димитър Ганев („ТРЕНД“) и Геновева Петрова („Алфа Рисърч“) коментираха последиците, ако президентът Румен Радев реши да създаде собствен политически проект. Ганев подчерта, че подобен...
          Общество

          Напрежение и арести в София: Агитки атакуваха района на „ДПС-Ново начало“ след протеста

          Екип Евроком -
          След края на мащабния протест в столицата обстановката около централата на „ДПС–Ново начало“ рязко се изостри. Засилено полицейско присъствие бе регистрирано на ул. „Врабча“,...
          Политика

          Христо Мутафчиев: Предвиденият ръст в бюджета за култура за 2026 г. е само привиден

          Екип Евроком -
          Напрежението в културния сектор ескалира след представянето на проектобюджета за 2026 година, което доведе до събирането на десетки творци пред Министерството на културата. Представителите...

