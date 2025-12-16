Тръмп обяви, че ще съди BBC за изопачаване на думите му с изкуствен интелект

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви, че планира да заведе дело срещу британската медия BBC през следващите дни за изопачаване на негови изказвания с помощта на изкуствен интелект или други технологии.
По думите му делото се отнася до отразяване на негови коментари за щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г.
Доналд Тръмп има дълга история на съдебни спорове с големи медийни корпорации. В различни периоди той е завеждал дела срещу CNN, ABC News и CBS News, както и срещу The Wall Street Journal и The New York Times.
