Тръмп обяви фентанила за оръжие за масово унищожение

Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви в понеделник, че класифицира фентанила като оръжие за масово унищожение, засилвайки кампанията на администрацията си срещу наркокартелите в Латинска Америка.

„Официално класифицираме фентанила като оръжие за масово унищожение“, каза Тръмп, докато подписваше съответния указ.

„Никаква бомба не прави това, което прави тази – доколкото знаем, 200–300 хиляди души умират всяка година", добави той.

Изявлението беше направено по време на събитие в Белия дом, на което бяха връчени медали за защитата на границата между САЩ и Мексико. Класифицирането на фентанила по този начин представлява сериозна ескалация в подхода на Вашингтон към борбата с трафика на синтетични наркотици, които причиняват масова смъртност в Съединените щати.