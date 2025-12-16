Тръмп призова Си Дзинпин за освобождаването на Джими Лай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че е поискал от китайския си колега Си Дзинпин да освободи хонконгския медиен магнат Джими Лай, изразявайки сериозно притеснение от осъждането му.

„Чувствам се толкова зле. Говорих с президента Си за това и поисках да обмислим освобождаването му“, каза Тръмп пред репортери, без да уточнява кога точно е отправил искането.

„Той е възрастен мъж и не е добре. Така че отправих това искане. Ще видим какво ще се случи", добави текущият президент на Америка.

Тръмп беше заявил още преди да се върне в Белия дом, че освобождаването на Лай е негов приоритет. Той се срещна със Си Дзинпин през октомври в Южна Корея, където, по информация на източници, е поставил въпроса за съдбата на медийния издател.

Малко след изявлението на Тръмп държавният секретар Марко Рубио публикува позиция в X, в която определи присъдата като доказателство за решимостта на Пекин да „заглуши онези, които се стремят да защитят свободата на словото и други основни права“. Той припомни, че Китай е поел ангажимент да запази отделната система на Хонконг при предаването му от Великобритания през 1997 г.

„Съобщенията сочат, че здравето на г-н Лай се е влошило сериозно по време на повече от 1800 дни в затвора“, заяви Рубио.

„Настоятелно призоваваме властите да сложат край на това изпитание възможно най-скоро и да освободят г-н Лай по хуманитарни причини“, добави той.

Джими Лай, набожен католик и основател на продемократичния таблоид Apple Daily, е символична фигура за защитниците на демокрацията и свободата на медиите. Случаят му се подкрепя в САЩ както от организации за свобода на словото, така и от християнски активисти – ключова електорална база за Тръмп.

78-годишният Лай, който страда от диабет, беше признат за виновен в понеделник по всичките три обвинения в процес по закона за националната сигурност. Той може да прекара остатъка от живота си в затвора, след като вече е задържан от края на 2020 г.

Осъждането му е част от широките репресии на Китай срещу Хонконг, последвали масовите продемократични протести през 2019 година.