НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп призова Си Дзинпин за освобождаването на Джими Лай

          0
          14
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че е поискал от китайския си колега Си Дзинпин да освободи хонконгския медиен магнат Джими Лай, изразявайки сериозно притеснение от осъждането му.

          „Чувствам се толкова зле. Говорих с президента Си за това и поисках да обмислим освобождаването му“, каза Тръмп пред репортери, без да уточнява кога точно е отправил искането.

          „Той е възрастен мъж и не е добре. Така че отправих това искане. Ще видим какво ще се случи“, добави текущият президент на Америка.

          - Реклама -

          Тръмп беше заявил още преди да се върне в Белия дом, че освобождаването на Лай е негов приоритет. Той се срещна със Си Дзинпин през октомври в Южна Корея, където, по информация на източници, е поставил въпроса за съдбата на медийния издател.

          Малко след изявлението на Тръмп държавният секретар Марко Рубио публикува позиция в X, в която определи присъдата като доказателство за решимостта на Пекин да „заглуши онези, които се стремят да защитят свободата на словото и други основни права“. Той припомни, че Китай е поел ангажимент да запази отделната система на Хонконг при предаването му от Великобритания през 1997 г.

          „Съобщенията сочат, че здравето на г-н Лай се е влошило сериозно по време на повече от 1800 дни в затвора“, заяви Рубио.

          „Настоятелно призоваваме властите да сложат край на това изпитание възможно най-скоро и да освободят г-н Лай по хуманитарни причини“, добави той.

          Джими Лай, набожен католик и основател на продемократичния таблоид Apple Daily, е символична фигура за защитниците на демокрацията и свободата на медиите. Случаят му се подкрепя в САЩ както от организации за свобода на словото, така и от християнски активисти – ключова електорална база за Тръмп.

          78-годишният Лай, който страда от диабет, беше признат за виновен в понеделник по всичките три обвинения в процес по закона за националната сигурност. Той може да прекара остатъка от живота си в затвора, след като вече е задържан от края на 2020 г.

          Осъждането му е част от широките репресии на Китай срещу Хонконг, последвали масовите продемократични протести през 2019 година.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в понеделник, че е поискал от китайския си колега Си Дзинпин да освободи хонконгския медиен магнат Джими Лай, изразявайки сериозно притеснение от осъждането му.

          „Чувствам се толкова зле. Говорих с президента Си за това и поисках да обмислим освобождаването му“, каза Тръмп пред репортери, без да уточнява кога точно е отправил искането.

          „Той е възрастен мъж и не е добре. Така че отправих това искане. Ще видим какво ще се случи“, добави текущият президент на Америка.

          - Реклама -

          Тръмп беше заявил още преди да се върне в Белия дом, че освобождаването на Лай е негов приоритет. Той се срещна със Си Дзинпин през октомври в Южна Корея, където, по информация на източници, е поставил въпроса за съдбата на медийния издател.

          Малко след изявлението на Тръмп държавният секретар Марко Рубио публикува позиция в X, в която определи присъдата като доказателство за решимостта на Пекин да „заглуши онези, които се стремят да защитят свободата на словото и други основни права“. Той припомни, че Китай е поел ангажимент да запази отделната система на Хонконг при предаването му от Великобритания през 1997 г.

          „Съобщенията сочат, че здравето на г-н Лай се е влошило сериозно по време на повече от 1800 дни в затвора“, заяви Рубио.

          „Настоятелно призоваваме властите да сложат край на това изпитание възможно най-скоро и да освободят г-н Лай по хуманитарни причини“, добави той.

          Джими Лай, набожен католик и основател на продемократичния таблоид Apple Daily, е символична фигура за защитниците на демокрацията и свободата на медиите. Случаят му се подкрепя в САЩ както от организации за свобода на словото, така и от християнски активисти – ключова електорална база за Тръмп.

          78-годишният Лай, който страда от диабет, беше признат за виновен в понеделник по всичките три обвинения в процес по закона за националната сигурност. Той може да прекара остатъка от живота си в затвора, след като вече е задържан от края на 2020 г.

          Осъждането му е част от широките репресии на Китай срещу Хонконг, последвали масовите продемократични протести през 2019 година.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ливан демонстрира пред дипломати усилията си за разоръжаване на Хизбула

          Красимир Попов -
          Ливанската армия организира обиколка за посланици и чуждестранни военни представители, с цел да покаже усилията си за разоръжаване на подкрепяната от Иран групировка Хизбула,...
          Инциденти

          Атентатът на плажа Бонди е бил вдъхновен от идеологията на ИДИЛ

          Красимир Попов -
          Бащата и синът, които откриха огън по време на еврейски фестивал на плажа Бонди в Сидни, изглежда са били водени от идеологията на „Ислямска...
          Общество

          Илон Мъск стана първият човек с над 600 млрд. долара нетно състояние

          Красимир Попов -
          Американският предприемач Илон Мъск стана първият човек в историята, чието нетно състояние надхвърля 600 милиарда долара, според списание Forbes. В съобщението се посочва, че SpaceX...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions