Тръмп ще се обърне към нацията с телевизионно обръщение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се обърне към нацията по телевизията в сряда, 17 декември, предаде АФП.
В публикация в социалната мрежа Truth Social той обяви, че изявлението ще бъде излъчено на живо от Белия дом в 21:00 часа източно стандартно време.
Американският президент определи изминалите месеци като изключително успешни за страната, откакто се е върнал на власт през януари.
- Реклама -
