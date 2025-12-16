Тръмп ще се обърне към нацията с телевизионно обръщение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се обърне към нацията по телевизията в сряда, 17 декември, предаде АФП.

В публикация в социалната мрежа Truth Social той обяви, че изявлението ще бъде излъчено на живо от Белия дом в 21:00 часа източно стандартно време.

„Скъпи съграждани, утре вечер в 21:00 часа източно стандартно време ще се обърна към нацията на живо от Белия дом. Очаквам с нетърпение да се „видим“ тогава“, написа Тръмп.

Американският президент определи изминалите месеци като изключително успешни за страната, откакто се е върнал на власт през януари.