      вторник, 16.12.25
          Тръмп ще се обърне към нацията с телевизионно обръщение

          Снимка: БГНЕС
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се обърне към нацията по телевизията в сряда, 17 декември, предаде АФП.

          В публикация в социалната мрежа Truth Social той обяви, че изявлението ще бъде излъчено на живо от Белия дом в 21:00 часа източно стандартно време.

          „Скъпи съграждани, утре вечер в 21:00 часа източно стандартно време ще се обърна към нацията на живо от Белия дом. Очаквам с нетърпение да се „видим“ тогава“, написа Тръмп.

          Американският президент определи изминалите месеци като изключително успешни за страната, откакто се е върнал на власт през януари.

          „Това беше чудесна година за нашата страна, а най-доброто тепърва предстои!“, добави той.

