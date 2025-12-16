Тръмп забрани влизането в САЩ на граждани на още шест държави

Американският президент Доналд Тръмп разшири забраната за пътуване, като забрани влизането в Съединените щати на граждани на още шест държави, сред които Сирия, както и на притежатели на паспорти, издадени от Палестинската автономия, предаде АФП.

В публикация в социалните мрежи от официалния профил на Белия дом се посочва, че Тръмп, който отдавна води кампания за ограничаване на имиграцията, предприема този ход „с цел защита на сигурността на Съединените щати“.

Мярката представлява поредно затягане на имиграционната политика на администрацията и е в съответствие с по-ранните обещания на президента да засили контрола върху влизането в страната от региони, които Вашингтон определя като рискови от гледна точка на националната сигурност.