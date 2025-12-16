НА ЖИВО
          Война

          Украйна има време до Коледа да приеме предложението на САЩ за гаранции за сигурност

          Среща в Берлин
          Среща в Берлин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна има само няколко дни, за да приеме предложението на САЩ за гаранции за сигурност. То е ограничено във времето, съобщава Politico, позовавайки се на американски служител. Белият дом се стреми да тласне Киев и Москва към мирно споразумение преди Коледа. Ако обаче това не се случи, предложението на САЩ за гаранции за сигурност може да бъде оттеглено, посочи източникът.

          „Тези гаранции няма да се обсъждат вечно. Те се обсъждат в момента, ако се постигне взаимно приемливо споразумение“, заяви служителят.

          Той добави, че САЩ предлагат „наистина много силни гаранции, подобни на съдържащите се в член 5 от Хартата на НАТО“.

          Европейските дипломати обаче „не са уверени, че гаранциите за сигурност ще работят без членството на Украйна в НАТО“.

          „Член 5 без членство само ще насърчи Русия да изпробва силата си“, смята европейският служител.

          Според някои съобщения, САЩ са готови да предоставят на Украйна военни гаранции, които ще бъдат одобрени от Конгреса (което означава, че ще останат в сила дори след президентството на Тръмп).

          В същото време Украйна все още отказва да се съгласи с изтеглянето на войските си от Донбас, както настоява Вашингтон.

          Полският премиер Туск по-рано заяви, че гаранциите за сигурност, които САЩ са готови да предоставят, са обвързани с териториални отстъпки от страна на Украйна.

          С други думи, изглежда, че американците предлагат на Киев сделка: гаранции за сигурност в замяна на изтеглянето на украинските войски от Донецка област.

          2 КОМЕНТАРА

          2. Тръмп може да натиска колкото си иска, но – ако ми разрешите да заема неговите думи – той няма карти. Европа е твърдо решена войната да продължава, Зеленски също, от там нататък – докато има PURL, да плаща – щатите ще доставят оръжие. Няма как иначе. Не виждам вариант Тръмп да поеме ПР удара само и само за да спре касапница отдалечена на един океан от него. Особено ако всички замесени искат да продължава.

            Така, че – да внеса малко оптимизъм – докато Европа иска войната, а Зеленски снабдява телата, войната ще продължава!

            Разбира се, това е базирано в приемането, че ще може да отмъкнем руските резерви. Ако не можем, тогава сигурно ще се наложи да понамалим огъня до бавно къкрене…

            До последния украинец! Слава Україні!
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария

