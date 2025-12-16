Украйна има време до Коледа да приеме предложението на САЩ за гаранции за сигурност

Украйна има само няколко дни, за да приеме предложението на САЩ за гаранции за сигурност. То е ограничено във времето, съобщава Politico, позовавайки се на американски служител. Белият дом се стреми да тласне Киев и Москва към мирно споразумение преди Коледа. Ако обаче това не се случи, предложението на САЩ за гаранции за сигурност може да бъде оттеглено, посочи източникът.

- Реклама -

„Тези гаранции няма да се обсъждат вечно. Те се обсъждат в момента, ако се постигне взаимно приемливо споразумение“, заяви служителят.

Той добави, че САЩ предлагат „наистина много силни гаранции, подобни на съдържащите се в член 5 от Хартата на НАТО“.

Европейските дипломати обаче „не са уверени, че гаранциите за сигурност ще работят без членството на Украйна в НАТО“.

„Член 5 без членство само ще насърчи Русия да изпробва силата си“, смята европейският служител.

Според някои съобщения, САЩ са готови да предоставят на Украйна военни гаранции, които ще бъдат одобрени от Конгреса (което означава, че ще останат в сила дори след президентството на Тръмп).

В същото време Украйна все още отказва да се съгласи с изтеглянето на войските си от Донбас, както настоява Вашингтон.

Полският премиер Туск по-рано заяви, че гаранциите за сигурност, които САЩ са готови да предоставят, са обвързани с териториални отстъпки от страна на Украйна.

С други думи, изглежда, че американците предлагат на Киев сделка: гаранции за сигурност в замяна на изтеглянето на украинските войски от Донецка област.