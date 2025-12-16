НА ЖИВО
          Правосъдие

          Утре гледат мерките на общинските съветници, задържани с Благомир Коцев

          Снимка: БГНЕС
          Варненският окръжен съд ще разгледа утре постъпилите молби от защитниците на общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев за преразглеждане на наложените им мерки за неотклонение, съобщиха от пресслужбата на съда.

          С определения на Софийския апелативен съд от октомври тази година двамата бяха освободени от ареста и поставени под домашен арест. Сега адвокатите им настояват мерките да бъдат отменени или заменени с по-леки – подписка или парична гаранция.

          Николай Стефанов и Йордан Кателиев бяха задържани в началото на юли заедно с кмета на Варна Благомир Коцев в рамките на разследване за корупционно престъпление. На 12 юли Софийският градски съд постанови постоянен арест за двамата съветници, а на 9 октомври Апелативният съд в София промени мерките им в домашен арест.

