      вторник, 16.12.25
          Васил Терзиев настоява за одит от Световната банка за спасяване на „Топлофикация София"

          Снимка: БГНЕС
          Критичното състояние на „Топлофикация София“ продължава да се задълбочава, белязано от дълг надхвърлящ 1 милиард евро, чести аварии в разгара на зимата и непредсказуеми сметки за потребителите. Според кмета на столицата Васил Терзиев, ситуацията не е резултат от временни затруднения, а следствие на дългогодишна липса на планиране и решения „на парче“, тежестта от които се поема от гражданите.

          Въпреки сериозността на проблемите, през тази седмица комисиите към Столичния общински съвет (СОС) отложиха разглеждането на доклада на Васил Терзиев. Документът предлага стартирането на независим анализ на общинското дружество. От кметството уточняват, че предложението не цели незабавна промяна на управленския модел, а поставяне на началото на експертен процес за изясняване на реалната картина.

          „Това, което сме внесли, не е крайно решение. Това е първата, най-необходима стъпка – да разберем истинското състояние на системата, вместо да вземаме решения на тъмно“, заяви кметът на София.

          Планът на Столична община предвижда възлагане на детайлен анализ на Световната банка. Институцията трябва да извърши пълна диагностика – финансова, техническа и регулаторна. Целта е да се установят обективните факти за състоянието на инфраструктурата, размера на задълженията и възможните сценарии за стабилизация.

          „Искаме професионален, независим анализ, за да знаем къде точно сме – финансово, технически и регулаторно. Без политически интерпретации и без шум“, подчерта Васил Терзиев.

          Администрацията на общината предупреждава, че без подобна диагностика е невъзможно да се вземат отговорни решения, които да гарантират сигурността на услугата в дългосрочен план. Подчертава се, че анализът сам по себе си не води до автоматични сделки или промяна на собствеността.

          „Целта ни не е да наложим модел, а да създадем база от данни, върху която Общинският съвет да може да взема информирани решения“, допълни кметът.

          Предложеният подход следва утвърдените международни практики при управление на мащабни инфраструктурни обекти – първоначален независим одит, последван от обществен дебат и едва тогава избор на конкретни управленски решения.

          „Това, което предлагаме, не е екзотика. Това е стандартен подход – първо анализ, после решения. Така работят отговорните администрации“, заяви още градоначалникът.

          От Столична община са категорични, че на фона на националната политическа нестабилност, контролът върху „Топлофикация София“ трябва да остане в ръцете на местната власт, която носи пряка отговорност пред гражданите. Въпреки отлагането на доклада в комисиите, екипът на кмета заявява готовност да продължи да информира обществото и да настоява за прозрачност и професионализъм при решаването на кризата с топлофикационното дружество.

