      вторник, 16.12.25
          Европа

          Великобритания инвестира над 800 млн. долара за противовъздушната отбрана на Украйна

          Снимка: wikimedia.org
          Обединеното кралство обяви инвестиция от над 800 млн. щатски долара за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, в момент когато страната се подготвя за ескалация на руските удари през зимните месеци, съобщи „Киев Индипендънт“.

          Средствата ще бъдат използвани за закупуването на „хиляди системи за противовъздушна отбрана, ракети и автоматизирани кули за сваляне на дронове“, заяви британският министър на отбраната Джон Хийли по време на 32-рото заседание във формат „Рамщайн“ на Контактната група за отбрана на Украйна (UDCG).

          Хийли съпредседателства онлайн срещата заедно със своя германски колега Борис Писториус, в момент когато европейските партньори засилват усилията си за укрепване на отбранителните способности на Украйна на фона на пълномащабната руска инвазия.

          Великобритания и Германия поеха ръководството на групата от около 50 държави, след като министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет отказа да поеме председателството от своя предшественик Лойд Остин.

          Британският министър определи дарението като „най-голямата едногодишна инвестиция в противовъздушната отбрана на Украйна“, като добави, че доставките вече са започнали и ще продължат до 2026 г.

          „Украинците продължават да се сражават с изключителна смелост – както военните, така и цивилното население“, отбеляза Хийли.

          От своя страна Борис Писториус обяви, че Германия ще прехвърли значителен брой ракети AIM-9 Sidewinder на Украйна през следващата година. Sidewinder е ракета въздух–въздух, която може да се използва от хеликоптери и изтребители, като Украйна вече я адаптира и за наземни платформи.

          Германският министър на отбраната потвърди също, че Берлин е доставил по-рано тази година два обещани комплекса Patriot, както и деветата батарея IRIS-T.

          Великобритания ще започне и производството на нови прехващащи дронове Octopus за Украйна, съобщи Хийли, след като през ноември двете страни подписаха лицензионно споразумение за съвместно производство.

