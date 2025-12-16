Великобритания предоставя нов пакет военна помощ за Украйна на стойност 680 милиона евро

Великобритания обяви пакет от военна помощ за Украйна на стойност 600 милиона британски лири (над 680 милиона евро), който ще включва средства за противовъздушна отбрана, съобщава Sky News.

Според министъра на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли, който е съпредседател на 32-рата среща на контактната група Рамщайн за отбраната на Украйна във вторник, Киев ще получи „системи за противовъздушна отбрана, ракети и автоматизирани кули за стрелба по дронове“, за да осигури нови отбранителни възможности, които да помогнат за свалянето на руски дронове през зимата.

„Украинците продължават да се борят с огромна смелост – както военна, така и цивилна. Инвестицията на Обединеното кралство от 600 милиона британски лири тази година е критична подкрепа за украинците, защитаващи своите градове, села и енергийна инфраструктура от варварските атаки на Русия“, заяви британският министър.

Той добави, че групата Рамщайн работи, за да „предостави жизненоважна подкрепа на Украйна и да я постави в силна позиция, за да гарантира мир“.