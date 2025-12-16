НА ЖИВО
          ВСУ „разчистват“ Купянск от руската армия

          Украинските войски продължават да разчистват Купянск, Харковска област, от малки пехотни групи на Русия. Контраоперацията на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ще продължи известно време, отбеляза Виктор Трегубов, началник на отдела за комуникации на Обединената група сили, цитиран от „Зеркало недели“.

          Според него руснаците са откъснати от доставки, но останалите руски войски трябва да бъдат напълно прогонени от града. Присъствието на цивилни в Купянск затруднява работата на украинските военни.

          Трегубов отбеляза, че през последните няколко дни руските войски се предават на ВСУ. Сред тях има не само руски граждани, но и наемници от други страни.

