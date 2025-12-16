НА ЖИВО
          Вучич: Русия води преговори за НИС, запасите от газ и горива са гарантирани

          Снимка: nis.rs
          Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Русия води преговори относно Петролната индустрия на Сърбия (НИС) с голяма компания, като добави, че в понеделник или вторник – 22 или 23 декември – в Белград се очакват тристранни разговори, съобщи „Данас“.

          „Оптимизмът ми не е голям, но все пак съществува“, каза Вучич в предаването „Дневник“ на Сръбското радио и телевизия.

          Той подчерта, че „за съжаление, всичко ще зависи от това какво ще направят американците“.

          „Това е добра и важна новина“, заяви сръбският президент и допълни, че Сърбия разполага с изключително високи резерви от газ и всички петролни деривати, достатъчни до 31 януари.

          „Преминахме през 68 дни на санкции срещу НИС, без те да ни засегнат“, каза още Вучич.

          По думите му гражданите не бива да се притесняват и за споразумението с Русия за доставките на газ, което изтича на 31 декември.

