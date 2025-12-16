Вучич: Русия води преговори за НИС, запасите от газ и горива са гарантирани

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Русия води преговори относно Петролната индустрия на Сърбия (НИС) с голяма компания, като добави, че в понеделник или вторник – 22 или 23 декември – в Белград се очакват тристранни разговори, съобщи „Данас“.
Той подчерта, че „за съжаление, всичко ще зависи от това какво ще направят американците“.
По думите му гражданите не бива да се притесняват и за споразумението с Русия за доставките на газ, което изтича на 31 декември.
Сръбският президент Александър Вучич заяви, че Русия води преговори относно Петролната индустрия на Сърбия (НИС) с голяма компания, като добави, че в понеделник или вторник – 22 или 23 декември – в Белград се очакват тристранни разговори, съобщи „Данас“.
Той подчерта, че „за съжаление, всичко ще зависи от това какво ще направят американците“.
По думите му гражданите не бива да се притесняват и за споразумението с Русия за доставките на газ, което изтича на 31 декември.