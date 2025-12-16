НА ЖИВО
          Задържаха директора на 138. СУЗИЕ в София заради сигнал за скрити камери в тоалетните

          Снимка: confuciusinstitute.bg
          Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София Александър Евтимов е задържан, съобщи БТВ, позовавайки се на свои източници.

          Арестът е извършен тази вечер, като по първоначална информация причината е сигнал за поставени скрити камери в тоалетните на учебното заведение.

          Към този момент от СДВР потвърждават, че има образувано досъдебно производство, а процесуално-следствените действия продължават и към този час.

          По-рано БТВ се свърза с родители на ученици от училището, които заявиха, че децата им са им казали за наличие на скрити камери в тоалетните. По думите им камерите са били поставени в тоалетната на момчетата, тъй като „правят бели“ вътре.

          Родителите и учениците не са били официално уведомени, а съмненията са възникнали, след като директорът е разказал на учениците какво се е случвало в тоалетната с конкретни подробности, което е породило въпроси как разполага с тази информация.

          138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ се намира в столичния квартал „Гео Милев“ и е училище с изучаване на чужди езици. Александър Евтимов е директор на учебното заведение от около две години.

