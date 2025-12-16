Парламентарната здравна комисия прие скорострелно на първо четене внесения вчера законопроект за удължаване на бюджета. Мярката ще бъде в сила до момента, в който бъдат гласувани редовните бюджети за 2026 г.

Задачата по съставянето на новите финансови рамки се прехвърля към следващото Народно събрание. Това стана факт, след като миналата седмица правителството на Желязков хвърли оставка заради мащабните протести в страната, а управляващите формации обявиха отказ да приемат бюджетите за 2026 г.

По време на представянето на проекта, здравният министър в оставка Силви Кирилов поясни, че законът ще има действие за период не по-дълъг от три месеца. Прогнозите са народните представители да имат извънредни заседания през следващата седмица с цел окончателното приемане на текстовете и на второ четене.

Единствената браншова позиция дойде от Българския лекарски съюз (БЛС). Председателят на организацията д-р Николай Брънзалов изрази недоволство от ситуацията.

„Лекарският съюз не е очарован от това, което се случва в момента, здравеопазването е в патова ситуация. Липсват ясни параметри и предвидимост за финансирането в сектора, а това е резултат от продължителната политическа криза в страната“, заяви той.

Брънзалов подчерта, че цените на клиничните пътеки, които са замразени от една година, ще останат на същите нива за поне още едно тримесечие, правейки общия период на задържане поне 15 месеца.

„Това не е добре за лечебните заведения“, категоричен бе Брънзалов.

В крайна сметка, при липса на желаещи за изказвания, удължителният бюджет бе приет с 11 гласа „за“ срещу 4 „против“.