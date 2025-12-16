НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Здравната комисия одобри удължителния бюджет експресно и без дебати

          0
          48
          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Парламентарната здравна комисия прие скорострелно на първо четене внесения вчера законопроект за удължаване на бюджета. Мярката ще бъде в сила до момента, в който бъдат гласувани редовните бюджети за 2026 г.

          - Реклама -

          Задачата по съставянето на новите финансови рамки се прехвърля към следващото Народно събрание. Това стана факт, след като миналата седмица правителството на Желязков хвърли оставка заради мащабните протести в страната, а управляващите формации обявиха отказ да приемат бюджетите за 2026 г.

          По време на представянето на проекта, здравният министър в оставка Силви Кирилов поясни, че законът ще има действие за период не по-дълъг от три месеца. Прогнозите са народните представители да имат извънредни заседания през следващата седмица с цел окончателното приемане на текстовете и на второ четене.

          Единствената браншова позиция дойде от Българския лекарски съюз (БЛС). Председателят на организацията д-р Николай Брънзалов изрази недоволство от ситуацията.

          „Лекарският съюз не е очарован от това, което се случва в момента, здравеопазването е в патова ситуация. Липсват ясни параметри и предвидимост за финансирането в сектора, а това е резултат от продължителната политическа криза в страната“, заяви той.

          Брънзалов подчерта, че цените на клиничните пътеки, които са замразени от една година, ще останат на същите нива за поне още едно тримесечие, правейки общия период на задържане поне 15 месеца.

          „Това не е добре за лечебните заведения“, категоричен бе Брънзалов.

          В крайна сметка, при липса на желаещи за изказвания, удължителният бюджет бе приет с 11 гласа „за“ срещу 4 „против“.

          Парламентарната здравна комисия прие скорострелно на първо четене внесения вчера законопроект за удължаване на бюджета. Мярката ще бъде в сила до момента, в който бъдат гласувани редовните бюджети за 2026 г.

          - Реклама -

          Задачата по съставянето на новите финансови рамки се прехвърля към следващото Народно събрание. Това стана факт, след като миналата седмица правителството на Желязков хвърли оставка заради мащабните протести в страната, а управляващите формации обявиха отказ да приемат бюджетите за 2026 г.

          По време на представянето на проекта, здравният министър в оставка Силви Кирилов поясни, че законът ще има действие за период не по-дълъг от три месеца. Прогнозите са народните представители да имат извънредни заседания през следващата седмица с цел окончателното приемане на текстовете и на второ четене.

          Единствената браншова позиция дойде от Българския лекарски съюз (БЛС). Председателят на организацията д-р Николай Брънзалов изрази недоволство от ситуацията.

          „Лекарският съюз не е очарован от това, което се случва в момента, здравеопазването е в патова ситуация. Липсват ясни параметри и предвидимост за финансирането в сектора, а това е резултат от продължителната политическа криза в страната“, заяви той.

          Брънзалов подчерта, че цените на клиничните пътеки, които са замразени от една година, ще останат на същите нива за поне още едно тримесечие, правейки общия период на задържане поне 15 месеца.

          „Това не е добре за лечебните заведения“, категоричен бе Брънзалов.

          В крайна сметка, при липса на желаещи за изказвания, удължителният бюджет бе приет с 11 гласа „за“ срещу 4 „против“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          70% от билетите за Cirque du Soleil вече са продадени

          Никола Павлов -
          Cirque du Soleil - световният феномен, който вече десетилетия пренаписва правилата на сценичното изкуство, ще омагьоса публиката в София с едно от най-обичаните си...
          Политика

          Иван Таков: БСП е категорично против приватизация или концесия на „Топлофикация София“

          Георги Петров -
          Групата на „БСП за България“ в Столичния общински съвет (СОС) изрази твърда позиция срещу възможността за приватизация или отдаване на концесия на „Топлофикация София“...
          Политика

          Белгия отново блокираха плана на ЕК за руските активи преди срещата на върха

          Георги Петров -
          Белгия категорично отхвърли предложените от Европейската комисия (ЕК) отстъпки, целящи деблокирането на заем от 210 милиарда евро за Украйна. Финансирането трябваше да бъде обезпечено...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions