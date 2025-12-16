Зеленски: Ежемесечно Русия губи по 30 хиляди души на фронта

Ежемесечно Русия губи по около 30 хиляди живота на свои войници на фронта. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски в изказване пред парламента на Нидерландия, предава УНИАН.

„Путин не вярва в хората. Той вярва само във властта и парите. Той пропилява приблизително 30 000 войнишки живота на фронтовата линия ежемесечно. Не ранените, а 30 000 убити всеки месец. Имаше месец, в който бяха убити 25 000 руснаци. Друг месец – 31 000. Имаме видеоклипове от дронове, потвърждаващи тези смъртни случаи. Руските нападения винаги са безумно кървави. Но на Путин не му пука“, заяви той.

По думите му, руснаците не броят мъртвите си, но броят всеки долар, всяко евро, което губят.

„Ето защо е необходимо силно решение за руските пари и тези средства трябва да бъдат вложени в защита срещу Русия. Призовавам ви да подкрепите това“, подчерта държавният глава.

Той също така заяви, че Русия се чувства несигурна, когато съседите ѝ са в безопасност, и се чувства зле, когато съседите й се справят добре.

„Не е достатъчно да принудим Русия да се съгласи, не е достатъчно да я принудим да спре да убива. Трябва да принудим Русия да приеме, че в този свят има правила и че не може да заблуди всички. Това е пътят към траен мир“, добави президентът.