Зеленски: Мирният план със САЩ е реалистичен, но териториалният въпрос остава открит

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че предложенията, които се обсъждат с американски официални лица за мирно споразумение, са „много реалистични“ и могат да бъдат финализирани в рамките на няколко дни. След това американските пратеници ще ги представят на Кремъл преди евентуални допълнителни срещи в САЩ следващия уикенд.

Зеленски подчерта, че преговорите в Берлин не са разрешили ключови въпроси, най-вече съдбата на украинските територии, окупирани от руските сили.

„Предложенията са много реалистични, но териториалният въпрос остава най-трудният“, заяви украинският президент.

Водените от САЩ усилия за мир набират скорост, но според анализи руският президент Владимир Путин може да се противопостави на част от предложенията, включително гаранциите за сигурността на Украйна след войната.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори позицията на Москва, че Русия иска всеобхватно мирно споразумение, а не временно примирие.

„Искаме мир – не искаме примирие, което да даде на Украйна отдих и възможност да се подготви за продължаване на войната“, каза Песков.

„Искаме да спрем тази война, да постигнем целите си и да гарантираме мира в Европа в бъдеще.“

Американски официални лица посочиха, че има съгласие между Украйна и Европа по около 90% от американския мирен план. Текущият президент на Америка Доналд Тръмп заяви: „Мисля, че сега сме по-близо от всякога“ до споразумение.

Въпреки това препятствията остават сериозни. Зеленски отново подчерта, че Киев изключва признаването на руски контрол над която и да е част от Донбас – икономически ключов регион, включващ Луганска и Донецка област, който дори към момента не е изцяло контролиран от руската армия.

„Американците се опитват да намерят компромис. Те предлагат „свободна икономическа зона“ в Донбас. Но искам да подчертая – това не означава контрол от страна на Руската федерация“, каза Зеленски.

Русия настоява четири ключови региона, частично окупирани от нейните сили, както и Крим, анексиран незаконно през 2014 г., да бъдат признати за руска територия – искане, което Киев категорично отхвърля.

Зеленски предупреди, че ако Путин отхвърли дипломатическите усилия, Украйна очаква засилен натиск от Запада, включително по-строги санкции и допълнителна военна помощ. В такъв сценарий Киев ще търси усъвършенствани системи за противовъздушна отбрана и оръжия с голям обсег.

По думите на украинския президент Украйна и САЩ подготвят до пет документа, свързани с рамката за мир, като няколко от тях са фокусирани върху гаранциите за сигурност.

Британският министър на отбраната Джон Хили също изрази оптимизъм след разговорите в Берлин.

„Намираме се в решаващ момент в тази война. Напредъкът в Берлин е по-голям от всеки друг момент досега“, заяви той на виртуална среща на Контактната група за отбрана на Украйна.

Зеленски определи срещите като демонстрация на рядко постигнато единство.

„Беше показано реално единство между САЩ, Европа и Украйна – това е изключително положителен сигнал“, подчерта той.

При откриването на Международната комисия по исковете за Украйна в Хага президентът добави, че санкциите срещу Русия трябва да останат, докато украинските пленници и отвлечените деца не бъдат върнати.