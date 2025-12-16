Зеленски: Украйна не възнамерява да признае Донбас за руски нито де юре, нито де факто

Украйна няма намерение да признае Донбас за руска територия, нито де юре, нито де факто. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, докато отговаряше на въпроси на журналисти, предава УНИАН.

„Ние не искаме да се откажем от нашия Донбас. Американците искат да намерят компромис; те предлагат свободна икономическа зона. Подчертавам още веднъж – свободна икономическа зона не означава под руско ръководство“, заяви Зеленски.

Той призна, че териториалният въпрос в момента е основен фокус на преговорите със САЩ, но няма консенсус.

„Това са важни характеристики за мен на всеки формат за Донбас. Няма да признаем Донбас, частта, която е временно окупирана, за руска територия, нито де юре, нито де факто. Ще обсъдим обаче териториалния въпрос. Знаете ли, това е ключов въпрос и все още нямаме консенсус по този въпрос“, отбеляза украинският лидер.

Зеленски заяви, че по време на разговорите е бил повдигнат отделно въпросът за вътрешно разселените лица, загубили домовете си поради войната. Той добави, че става въпрос за огромни суми – десетки милиарди долари, приблизително 80 милиарда.

„Украйна се нуждае от подходящи механизми за компенсация, така че украинците да искат да живеят в Украйна и да имат реални възможности за това“, посочи президентът.

Той заяви също, че е бил повдигнат въпросът за подкрепата на семействата на загиналите войници.

„Всеки войник, загинал във войната, е наш герой“, подчерта Зеленски.

Макар че призна, че е изключително трудно за държавата да носи такава финансова отговорност, той обеща, че Украйна ще изпълни тези задължения.

„Ще платим за всичко. Това е наш морален дълг. Дори без външна подкрепа ще го направим“, обеща Зеленски.

В същото време украинският президент прогнозира, че руският държавен глава Владимир Путин вероятно няма да се съгласи да приеме предложените промени в мирния план на САЩ.

„Ако Путин отхвърли всичко, ще има турбуленция“, прогнозира Зеленски.

Той не изключва, че ако Путин унищожи всякакви дипломатически възможности и стремежи – както украински, така и европейски – САЩ ще окажат натиск върху Москва със санкции и ще предоставят на Украйна повече оръжия.

„Американците искат бърз край на войната. Качеството е важно за нас. Ако скоростта и качеството съвпадат, ние сме „за“ това“, увери Зеленски.