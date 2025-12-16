Министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков инициира работна среща с ръководствата на електроразпределителните дружества и ЕСО ЕАД, за да се обсъдят мерките за предстоящия зимен сезон. Основен акцент в разговорите бе поставен върху организацията на дежурствата и капацитета за бърза реакция при лоши метеорологични условия, особено по време на предстоящите Коледни и Новогодишни празници.

От страна на електроразпределителните дружества бе докладвано, че подготовката за есенно-зимния период е приключила успешно. Извършени са задължителните технически инспекции, осигурена е поддръжка на сервитутните зони и са налични мобилни трансформатори и проверени аварийни агрегати. За празничните дни е създадена специална организация с дежурни екипи, като само в столицата допълнителни 100 служители ще бъдат в готовност на терен.

„С добра координация ще гарантираме сигурността на електроснабдяването. Важно е да поддържаме висока степен на готовност, а при необходимост електроразпределителните дружества могат да разчитат на капацитета на Електроенергийния системен оператор“, заяви енергийният министър по време на срещата.

Специално внимание бе обърнато на районите, където през миналия зимен сезон бяха регистрирани проблеми с електрозахранването. Дружествата отчетоха значителен обем дейности, включително почистване на просеки на по-широка площ, което стана възможно благодарение на законодателни промени, приети през годината. Проведени са и координационни срещи с областните управители и регионалните инспекции по горите.

По-рано през есента Министерството на енергетиката извърши традиционна инспекция на енергийните дружества. Проверките потвърдиха, че топлофикациите и енергопроизводствените предприятия са готови за работа, приключили са плановите ремонти и са подсигурени запаси от горива. Създадена е и организация за взаимодействие с МВР и пожарната при възникване на аварийни ситуации.

Данните за хидротехническите съоръжения показват, че язовирите, стопанисвани от НЕК, разполагат със завирен обем над 67%, което е с близо 6 процентни пункта повече спрямо същия период на предходната година. „Булгартрансгаз“ поддържа инфраструктурата в изправност, а газохранилището в Чирен е запълнено на 84% от капацитета си към 27 октомври.