Адв. Христо Расташки: Гюнай Далоолу заплаши Радостин Василев

„Гюнай Далоолу заплашваше Радостин Василев. Говореше му, че „ДПС-Ново начало“ ще го смачка и други подобни. Естествено Василев, който не може да търпи подобни изказвания, реагира веднага и за мен това е нещо нормално за един мъж. Аз също не бих позволил някой да дойде, да започне да ме обижда, да ми търси сметка и да ме напада. Виждате, че той накрая го и нападна.“

Това каза народният представител от ПП МЕЧ Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Адвокат Расташки обясни каква е и предисторията на конфликта. По думите му Далоолу вероятно се е почувствал засегнат от телевизионни изяви на председателя на МЕЧ, в които той определя депутатът от „ДПС-Ново начало“ като неграмотен и приличащ на продавач на дюнери.