Адв. Христо Расташки: Гюнай Далоолу заплаши Радостин Василев

Това каза народният представител от ПП МЕЧ Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Адвокат Расташки обясни каква е и предисторията на конфликта. По думите му Далоолу вероятно се е почувствал засегнат от телевизионни изяви на председателя на МЕЧ, в които той определя депутатът от „ДПС-Ново начало“ като неграмотен и приличащ на продавач на дюнери.
Това каза народният представител от ПП МЕЧ Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Адвокат Расташки обясни каква е и предисторията на конфликта. По думите му Далоолу вероятно се е почувствал засегнат от телевизионни изяви на председателя на МЕЧ, в които той определя депутатът от „ДПС-Ново начало“ като неграмотен и приличащ на продавач на дюнери.
Варненският окръжен съд определи мярка „парична гаранция“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, обвиняеми по дело за престъпен сговор с цел облага, заедно с кмета на града Благомир Коцев.
- Реклама -
ТОП ДНЕС
ТОП 14 ДНИ
Зареждане…
Зареждане…
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!