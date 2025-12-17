Албания и Гърция задълбочават отбранителното си сътрудничество в рамките на НАТО

Министърът за Европа и външните работи на Албания Елиса Спиропали се срещна в Атина с гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, във втория ден от официалното си посещение в Гърция.

Разговорите бяха съсредоточени върху дългосрочното сътрудничество между Албания и Гърция като съюзници в НАТО, както и върху ролята на двете държави за укрепването на регионалната и европейската сигурност. Албания ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО през 2027 г., което беше откроено като важен елемент от ангажимента на страната към Алианса.

Елиса Спиропали подчерта, че двустранните отношения ще продължат да се развиват на основата на споделени стратегически интереси, като бъдещите инициативи ще бъдат насочени към конкретни ползи за гражданите. Тя акцентира и върху факта, че Албания и Гърция последователно споделят обща европейска перспектива.

От своя страна Никос Дендиас заяви, че Албания остава ангажиран и надежден партньор в насърчаването на демократичните ценности, европейската сигурност и отбраната. Той изтъкна силното сътрудничество между структурите за сигурност и отбрана на двете държави, което се координира в рамките на НАТО и регионалните отбранителни инициативи, като подчерта, че Албания играе съществена роля в този процес.