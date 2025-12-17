НА ЖИВО
          
          
          
          Албания и Гърция задълбочават отбранителното си сътрудничество в рамките на НАТО

          Снимка: БГНЕС
          Министърът за Европа и външните работи на Албания Елиса Спиропали се срещна в Атина с гръцкия министър на отбраната Никос Дендиас, във втория ден от официалното си посещение в Гърция.

          Разговорите бяха съсредоточени върху дългосрочното сътрудничество между Албания и Гърция като съюзници в НАТО, както и върху ролята на двете държави за укрепването на регионалната и европейската сигурност. Албания ще бъде домакин на срещата на върха на НАТО през 2027 г., което беше откроено като важен елемент от ангажимента на страната към Алианса.

          Елиса Спиропали подчерта, че двустранните отношения ще продължат да се развиват на основата на споделени стратегически интереси, като бъдещите инициативи ще бъдат насочени към конкретни ползи за гражданите. Тя акцентира и върху факта, че Албания и Гърция последователно споделят обща европейска перспектива.

          От своя страна Никос Дендиас заяви, че Албания остава ангажиран и надежден партньор в насърчаването на демократичните ценности, европейската сигурност и отбраната. Той изтъкна силното сътрудничество между структурите за сигурност и отбрана на двете държави, което се координира в рамките на НАТО и регионалните отбранителни инициативи, като подчерта, че Албания играе съществена роля в този процес.

          

          Зеленски в Брюксел за замразените руски активи

          Красимир Попов -
          Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще бъде в Брюксел, за да убеди европейските партньори да използват замразените руски активи в подкрепа на Украйна, въпреки...
          Политика

          ЕС: Разширяването със Западните Балкани – само по заслуги и при спазване на договорите

          Красимир Попов -
          Разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани ще се осъществява стриктно на принципа на собствените заслуги и при пълно спазване на поетите международни ангажименти,...
          Политика

          Гърция и Турция подготвят ново заседание на Съвета за сътрудничество през 2026 г.

          Красимир Попов -
          Гръцки и турски представители са в контакт за уточняване на датите за следващото заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между Гърция и...

          
          
          
          

