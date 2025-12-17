НА ЖИВО
      сряда, 17.12.25
          Арктика с рекордна топлина — топи се два пъти по-бързо от останалия свят

          Снимка: БГНЕС
          Температурата на атмосферния въздух в Арктика за периода октомври 2024 – септември 2025 г. е отчетена като най-високата от 1900 г. насам, показват данни от доклад, публикуван от Националното управление за океански и атмосферни изследвания на САЩ (NOAA).

          Според Arctic Report Card, есента на 2024 г. и зимата на 2025 г. са се наредили съответно на първо и второ място по топлина в цялата история на региона. Докладът подчертава, че Арктика се затопля значително по-бързо от останалата част на света, което потвърждава мащабните климатични промени в ход.

          Отбелязва се, че последните десет години са били най-топлите десет, регистрирани някога в Арктика. От 2006 г. насам температурата в региона се повишава повече от два пъти по-бързо от глобалната.

          Освен това валежите в Арктика през същия период достигат рекордни стойности, като зимата, пролетта и есента попадат сред петте най-влажни сезона от 1950 г. насам.

          Докладът посочва още, че през март 2025 г. арктическият зимен морски лед е достигнал най-ниския годишен максимум за последните 47 години сателитни наблюдения.

          Наблюденията регистрират и значителни загуби на ледници, както в Арктика, така и в Гренландия и Аляска, което отразява комбинация от екстремни събития и дългосрочни низходящи тенденции.

          Според NOAA, продължаващата загуба на ледници:

          • води до постоянно покачване на морското равнище,
          • застрашава водоснабдяването на арктическите общности,
          • увеличава риска от наводнения, свлачища и дори цунами, които поставят под заплаха хората, инфраструктурата и крайбрежните зони.

