      сряда, 17.12.25
          НачалоНаука и ТехнологииКосмос

          Астрономически календар за 2026 г.: Какво можем да видим в небето?

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          През 2026 година ще има две пълни слънчеви затъмнения, съобщи за БТА директорът на Народната астрономическа обсерватория с планетариум (НАОП) – Варна Свежина Димитрова.

          Първото пълно слънчево затъмнение ще се случи на 17 февруари, но няма да бъде видимо от Европа.

          „Живеещите в Европа няма да могат да го наблюдават. Затъмнението на слънчевия диск ще видят най-добре хората, които се намират в Южна Африка и Южна Америка“, обясни Димитрова.

          Малко по-късно, в нощта на 2 срещу 3 март, ще има пълно лунно затъмнение.

          „То ще може да бъде наблюдавано от Източна Европа, Азия и Австралия, но у нас няма да се вижда добре“, уточни директорът на НАОП – Варна.

          Второто пълно слънчево затъмнение за 2026 година ще бъде на 12 август. Тогава явлението ще може да се наблюдава и от части на Европа.

          „Част от екипа на НАОП – Варна ще пътува до Испания, за да наблюдава феномена. В България затъмнението ще се вижда съвсем скромно – все едно е отхапана малка част от слънчевия диск“, каза Димитрова.

          За българските наблюдатели по-впечатляващо ще бъде частичното лунно затъмнение на 27 срещу 28 август, което ще се вижда добре от територията на страната.

          Свежина Димитрова обърна поглед и към по-дългосрочните астрономически събития.

          „През 2027 година се очаква най-дълготрайното пълно слънчево затъмнение. То ще бъде на 2 август. Тогава у нас дискът на Слънцето ще бъде закрит наполовина“, посочи тя.

          По думите ѝ през следващата година не се очаква преминаване на особено впечатляващи комети край Земята, но астрономията винаги крие изненади.

          „Изненади обаче винаги може да има“, допълни директорът на НАОП – Варна.

