Астрономически календар за 2026 г.: Какво можем да видим в небето?

През 2026 година ще има две пълни слънчеви затъмнения, съобщи за БТА директорът на Народната астрономическа обсерватория с планетариум (НАОП) – Варна Свежина Димитрова.
Първото пълно слънчево затъмнение ще се случи на 17 февруари, но няма да бъде видимо от Европа.
Малко по-късно, в нощта на 2 срещу 3 март, ще има пълно лунно затъмнение.
Второто пълно слънчево затъмнение за 2026 година ще бъде на 12 август. Тогава явлението ще може да се наблюдава и от части на Европа.
За българските наблюдатели по-впечатляващо ще бъде частичното лунно затъмнение на 27 срещу 28 август, което ще се вижда добре от територията на страната.
Свежина Димитрова обърна поглед и към по-дългосрочните астрономически събития.
По думите ѝ през следващата година не се очаква преминаване на особено впечатляващи комети край Земята, но астрономията винаги крие изненади.
