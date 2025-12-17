Атина: Преспанското споразумение е обвързващо и част от Конституцията на Северна Македония

Гръцкото министерство на външните работи заяви, че Преспанското споразумение е част от Конституцията на Северна Македония и е напълно обвързващо и за двете държави – както на международно, така и на вътрешно ниво.
Реакцията идва след изказване на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, който заяви, че на практика е възстановил употребата на наименованието „Македония“ във вътрешен план.
От гръцкото външно министерство подчертаха, че конституционното име на Северна Македония е изрично определено в член 1 от Преспанското споразумение, по което Скопие е страна, и отправиха ясно предупреждение:
В позицията се посочва още, че Преспанското споразумение е част от международното право, а неговото спазване представлява основа за мирното съвместно съществуване на народите и държавите.
Според Атина напредъкът в двустранните отношения и европейският път на Северна Македония изискват стриктно спазване на поетите ангажименти и зачитане на принципа на добросъседските отношения.
БГНЕС припомня, че Преспанският договор беше подписан на 17 юни 2018 г. в село Нивици, на брега на Голямото Преспанско езеро. Споразумението бе сключено от външните министри Никос Кодзиас и Никола Димитров в присъствието на тогавашните премиери Алексис Ципрас и Зоран Заев и сложи край на дългогодишния спор за името между Атина и Скопие.
