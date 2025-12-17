НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Атина: Преспанското споразумение е обвързващо и част от Конституцията на Северна Македония

          0
          3
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Гръцкото министерство на външните работи заяви, че Преспанското споразумение е част от Конституцията на Северна Македония и е напълно обвързващо и за двете държави – както на международно, така и на вътрешно ниво.

          - Реклама -

          Реакцията идва след изказване на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, който заяви, че на практика е възстановил употребата на наименованието „Македония“ във вътрешен план.

          От гръцкото външно министерство подчертаха, че конституционното име на Северна Македония е изрично определено в член 1 от Преспанското споразумение, по което Скопие е страна, и отправиха ясно предупреждение:

          „Всеки опит за подмяна или изменение на съдържанието на Споразумението никога няма да бъде приемлив за гръцката страна.“

          В позицията се посочва още, че Преспанското споразумение е част от международното право, а неговото спазване представлява основа за мирното съвместно съществуване на народите и държавите.

          „В международните договори няма де факто положения; тяхното прилагане е еднакво и универсално“, заявяват от министерството.

          Според Атина напредъкът в двустранните отношения и европейският път на Северна Македония изискват стриктно спазване на поетите ангажименти и зачитане на принципа на добросъседските отношения.

          БГНЕС припомня, че Преспанският договор беше подписан на 17 юни 2018 г. в село Нивици, на брега на Голямото Преспанско езеро. Споразумението бе сключено от външните министри Никос Кодзиас и Никола Димитров в присъствието на тогавашните премиери Алексис Ципрас и Зоран Заев и сложи край на дългогодишния спор за името между Атина и Скопие.

          Гръцкото министерство на външните работи заяви, че Преспанското споразумение е част от Конституцията на Северна Македония и е напълно обвързващо и за двете държави – както на международно, така и на вътрешно ниво.

          - Реклама -

          Реакцията идва след изказване на премиера на Северна Македония Християн Мицкоски, който заяви, че на практика е възстановил употребата на наименованието „Македония“ във вътрешен план.

          От гръцкото външно министерство подчертаха, че конституционното име на Северна Македония е изрично определено в член 1 от Преспанското споразумение, по което Скопие е страна, и отправиха ясно предупреждение:

          „Всеки опит за подмяна или изменение на съдържанието на Споразумението никога няма да бъде приемлив за гръцката страна.“

          В позицията се посочва още, че Преспанското споразумение е част от международното право, а неговото спазване представлява основа за мирното съвместно съществуване на народите и държавите.

          „В международните договори няма де факто положения; тяхното прилагане е еднакво и универсално“, заявяват от министерството.

          Според Атина напредъкът в двустранните отношения и европейският път на Северна Македония изискват стриктно спазване на поетите ангажименти и зачитане на принципа на добросъседските отношения.

          БГНЕС припомня, че Преспанският договор беше подписан на 17 юни 2018 г. в село Нивици, на брега на Голямото Преспанско езеро. Споразумението бе сключено от външните министри Никос Кодзиас и Никола Димитров в присъствието на тогавашните премиери Алексис Ципрас и Зоран Заев и сложи край на дългогодишния спор за името между Атина и Скопие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Турция обмисля връщане на руските С-400, за да подобри отношенията си със САЩ

          Красимир Попов -
          Турция обмисля възможността да върне системите за противовъздушна отбрана С-400, закупени от Русия, с цел подобряване на отношенията със Съединените щати и евентуално възстановяване...
          Политика

          Мелони: Италия няма да изпраща войници в Украйна, решенията за руските активи трябва да се вземат от лидерите

          Красимир Попов -
          „Укрепването на преговорната позиция на Украйна се постига преди всичко чрез ясно заявяване, че нямаме намерение да изоставим Украйна на съдбата ѝ в най-деликатния...
          Инциденти

          Пешеходец загина, след като три автомобила го прегазиха на АМ „Тракия“

          Красимир Попов -
          На 69-ия километър на автомагистрала „Тракия“ пешеходец се е появил между активната и изпреварващата лента. Заради тъмнината шофьорите не са успели да видят мъжа, като...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions