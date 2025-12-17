НА ЖИВО
          Австралия ще проведе първата погребална церемония за жертвите на стрелбата на плажа Бонди

          Снимка: БГНЕС
          На 17 декември Австралия ще проведе първата погребална церемония за жертвите на масовата стрелба на плажа Бонди, като опечалените ще се съберат, за да отдадат последна почит на убития равин Ели Шлангер, предаде АФП.

          Бащата на пет деца, известен като „равина от Бонди“, ще бъде почетен по време на сутрешна служба в синагогата „Хабад оф Бонди“, съобщи Изпълнителният съвет на австралийското еврейство.

          Очаква се на церемонията да присъстват големи множества, се казва в официално изявление на организацията до медиите.

          На 14 декември въоръжените Саджид Акрам и неговият син Навид откриха огън по хора, събрали се на плажа Бонди в Сидни за отбелязването на еврейския празник Ханука, като убиха 15 души и раниха десетки други.

          Според информация на сайта на движението „Хабад“, което представлява течение на хасидския юдаизъм и е организирало събитието, Ели Шлангер е служил като капелан в Корекционната служба на Нов Южен Уелс, както и в голяма болница.

          „Всеки, който го познаваше, знаеше, че той беше най-доброто от всички нас“, заяви Алекс Ривчин от Изпълнителния съвет на австралийското еврейство.

          Приятели и близки описват Шлангер като човек, който е бил „изпълнен със светлина“.

