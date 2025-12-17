НА ЖИВО
          Без дебати: Удължителният бюджет мина на първо четене в парламента

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Народното събрание прие на първо четене законопроекта за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет за 2026 г., бюджета на държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

          В пленарната зала министърът на финансите в оставка Теменужка Петкова представи законопроекта за т.нар. удължителен бюджет. Без дебати той беше гласуван с 149 гласа „за“, 38 „против“ и 12 „въздържал се“.

          Веднага след гласуването Делян Добрев направи процедурно предложение законопроектът да бъде разгледан и на второ четене още днес. Предложението беше прието, след което председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви почивка до 14:30 ч., за да могат народните представители да внесат предложения между двете четения.

          По-рано през деня депутатите включиха в дневния ред първите гласувания на коригираните проектобюджети на държавата и на НЗОК за 2026 г., но след почивка точките бяха прегласувани и отпаднаха от дневния ред.

          Пленарното заседание беше удължено до приемането на проект на декларация във връзка с акт на насилие от омраза срещу журналист и представител на българската общност в Република Северна Македония.

