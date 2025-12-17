Блокада в Страсбург: Френски фермери обсадиха Европейския парламент

Френски земеделци блокираха днес подстъпите към Европейския парламент в Страсбург в знак на протест срещу планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур, който включва Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.

Около 40 трактора бяха подредени на входа на основната сграда на ЕП. Протестиращите запалиха огън, за да се сгреят, и издигнаха плакати с надписи:

„Не на Меркосур“

„Не на реформата на Общата селскостопанска политика“

На импровизираната сцена пред протестиращите застана и лидерът на френската партия „Национален сбор“ Жордан Бардела, който е и председател на групата „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент. Той заяви подкрепа за исканията на фермерите и обвини европейските институции, че застрашават поминъка на земеделските производители в ЕС.

Френското правителство също потвърди твърдата си позиция срещу споразумението. В неделя министърът на икономиката и финансите Ролан Лескюр заяви, че Франция продължава да отхвърля договора за свободна търговия с Меркосур. Тази позиция може да осуети планираното за идната събота посещение в Бразилия на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която възнамерява да подпише споразумението от името на ЕС.

Междувременно Европейският парламент направи стъпка към ограничаване на негативните ефекти от евентуалното споразумение. Вчера евродепутатите одобриха предпазна клауза, целяща да защити европейския селскостопански сектор от засилен внос от страните от Меркосур.

Решението беше прието с 431 гласа „за“, 161 „против“ и 70 „въздържал се“. С него се предвижда ЕС да може временно да замразява митническите облекчения за внос на чувствителни селскостопански продукти – като птиче и говеждо месо – ако се установи, че този внос вреди на европейските производители.

Според приетия текст Европейската комисия ще трябва да започне разследване, когато вносът на чувствителни продукти се увеличи средно с 5% за период от три години, вместо първоначално предложените 10% годишно.

Европейският парламент прие и допълнение за реципрочност, което задължава Комисията да налага защитни мерки, ако има доказателства, че вносните продукти не отговарят на европейските стандарти за:

опазване на околната среда,

хуманно отношение към животните,

здравеопазване и безопасност на храните,

защита на труда.

Преговорите между Европейския парламент и Европейския съвет за окончателния вид на законодателството бяха насрочени за днес, на фона на нарастващо напрежение и силна съпротива от страна на земеделските производители във Франция и други държави членки.