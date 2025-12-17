Блокираха избора за нов президент на БФВТ

Едва ден след извънредното общо събрание на федерацията по вдигане на тежести (БФВТ) в Софийски градски съд (СГС) са постъпили три иска, с които се обжалват решенията, взети на форума. Те са подадени от ЦСКА, Христо Бъчваров (Сливен) и Аполон (Стара Загора).

Зад тези три клуба стоят треньорите Пламен Братойчев, Евгени Танев и Янко Георгиев, който по време на управлението на Стефан Ботев бе назначен за главен треньор на националните отбори. И тримата са представлявани от един и същ адвокат.

На събранието, проведено на на 15 декември, те бяха сред поддръжниците на досегашния президент на БФВТ.

„Екипът ми засега запазва мълчание до изясняване на случая“, каза пред bTV олимпийският шампион Асен Златев.

Зад новоизбрания президент застана и олимпийският Карлос Насар, който след избора му предупреди, че подобен сценарий може да го накара да се състезава за друга държава.

Иначе по време на гласуването Стефан Ботев получи общо 11 гласа, срещу 20 за Златев. Още след събранието Ботев обяви, че той няма право да обжалва решението, но всеки клуб има право да стори това.

Федерацията беше в същото положение в продължение на години. От май 2021 г. до април 2023 г. Ариф Маджид не можа да встъпи в длъжност заради жалби от клубове в подкрепа на Неделчо Колев.