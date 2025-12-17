Борбата за лева: Движение „Дойран 2025“ с протест в София

Гражданско сдружение „Дойран 2025“ организира тази вечер протест срещу въвеждането на еврото в България. Демонстрацията ще се проведе от 18:00 часа на Ларгото в София, като организаторите призовават в социалните мрежи за паралелни протести и в други градове на страната.
От името на сдружението бившата съдийка Румяна Ченалова заяви, че инициативата е изцяло гражданска и не разполага с външно финансиране.
По думите ѝ протестът ще се проведе в „триъгълника на властта“, а участниците ще разчитат изцяло на собствени средства и организация.
Предложение за промяна в закона за еврото
От „Дойран 2025“ съобщиха още, че днес са изпратили официално предложение до всички парламентарни групи в 51-вото Народно събрание, с копие до президента Румен Радев, за изменение на чл. 24 от Закона за въвеждане на еврото.
Сдружението настоява едномесечният срок за едновременна употреба на лев и евро да бъде удължен до максималните 6 месеца, през които банкнотите и монетите няма да бъдат унищожавани.
