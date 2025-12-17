Борбата за лева: Движение „Дойран 2025“ с протест в София

Гражданско сдружение „Дойран 2025“ организира тази вечер протест срещу въвеждането на еврото в България. Демонстрацията ще се проведе от 18:00 часа на Ларгото в София, като организаторите призовават в социалните мрежи за паралелни протести и в други градове на страната.

- Реклама -

От името на сдружението бившата съдийка Румяна Ченалова заяви, че инициативата е изцяло гражданска и не разполага с външно финансиране.

„Няма да раздаваме пари. Нямаме контакти със соросоидни организации и не получаваме финансиране. Не разполагаме със субсидии. Не можем да платим платформа с гръмко озвучаване“, написа Ченалова във Фейсбук.

По думите ѝ протестът ще се проведе в „триъгълника на властта“, а участниците ще разчитат изцяло на собствени средства и организация.

„Искаме националната ни валута да е българският лев! Искаме суверенитет! Искаме справедливост и нов модел на управление!“, подчерта тя.

Предложение за промяна в закона за еврото

От „Дойран 2025“ съобщиха още, че днес са изпратили официално предложение до всички парламентарни групи в 51-вото Народно събрание, с копие до президента Румен Радев, за изменение на чл. 24 от Закона за въвеждане на еврото.

Сдружението настоява едномесечният срок за едновременна употреба на лев и евро да бъде удължен до максималните 6 месеца, през които банкнотите и монетите няма да бъдат унищожавани.