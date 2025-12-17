НА ЖИВО
          - Реклама -
          Борбата за лева: Движение „Дойран 2025" с протест в София

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Гражданско сдружение „Дойран 2025“ организира тази вечер протест срещу въвеждането на еврото в България. Демонстрацията ще се проведе от 18:00 часа на Ларгото в София, като организаторите призовават в социалните мрежи за паралелни протести и в други градове на страната.

          От името на сдружението бившата съдийка Румяна Ченалова заяви, че инициативата е изцяло гражданска и не разполага с външно финансиране.

          „Няма да раздаваме пари. Нямаме контакти със соросоидни организации и не получаваме финансиране. Не разполагаме със субсидии. Не можем да платим платформа с гръмко озвучаване“, написа Ченалова във Фейсбук.

          „Възраждане“ настоява Радев да свика КСНС заради рисковете около въвеждането на еврото „Възраждане“ настоява Радев да свика КСНС заради рисковете около въвеждането на еврото

          По думите ѝ протестът ще се проведе в „триъгълника на властта“, а участниците ще разчитат изцяло на собствени средства и организация.

          „Искаме националната ни валута да е българският лев! Искаме суверенитет! Искаме справедливост и нов модел на управление!“, подчерта тя.

          Предложение за промяна в закона за еврото

          От „Дойран 2025“ съобщиха още, че днес са изпратили официално предложение до всички парламентарни групи в 51-вото Народно събрание, с копие до президента Румен Радев, за изменение на чл. 24 от Закона за въвеждане на еврото.

          Сдружението настоява едномесечният срок за едновременна употреба на лев и евро да бъде удължен до максималните 6 месеца, през които банкнотите и монетите няма да бъдат унищожавани.

          „Дотогава съществува реалната възможност съдът в Люксембург да се произнесе, да се проведе референдум, да се смени моделът на управление и лицата в управлението“, смятат от сдружението.

