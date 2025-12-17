НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов за бюджета: Виновните си имат имена – Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ

          0
          28
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи в пленарната зала единствено приемането на удължителен бюджет. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов чрез публикация в социалната мрежа Фейсбук, като същевременно отправи остри предупреждения за ефекта от този ход.

          „Но за всички да е ясно, че последиците, до което води това са тежки“, заяви Борисов.

          - Реклама -

          По думите му решението ще се отрази негативно върху доходите на големи групи от населението. Той подчерта, че няма да има увеличение на заплатите за учителите и лекарите. Според лидера на ГЕРБ над 400 000 семейства няма да получат навреме детските си добавки поради недостиг на приходи в хазната.

          Пореден обрат: Не включиха бюджет 2026 в дневния ред на парламента Пореден обрат: Не включиха бюджет 2026 в дневния ред на парламента

          Борисов допълни статистиката, като посочи, че над 100 000 лични асистенти ще се сблъскат със забавяния на плащанията, а 750 000 хора с увреждания също са „изоставени без средства“.

          В изявлението си бившият премиер персонализира отговорността за финансовата ситуация.

          „Виновните си имат имена: Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ“, заяви Борисов.

          Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи в пленарната зала единствено приемането на удължителен бюджет. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов чрез публикация в социалната мрежа Фейсбук, като същевременно отправи остри предупреждения за ефекта от този ход.

          „Но за всички да е ясно, че последиците, до което води това са тежки“, заяви Борисов.

          - Реклама -

          По думите му решението ще се отрази негативно върху доходите на големи групи от населението. Той подчерта, че няма да има увеличение на заплатите за учителите и лекарите. Според лидера на ГЕРБ над 400 000 семейства няма да получат навреме детските си добавки поради недостиг на приходи в хазната.

          Пореден обрат: Не включиха бюджет 2026 в дневния ред на парламента Пореден обрат: Не включиха бюджет 2026 в дневния ред на парламента

          Борисов допълни статистиката, като посочи, че над 100 000 лични асистенти ще се сблъскат със забавяния на плащанията, а 750 000 хора с увреждания също са „изоставени без средства“.

          В изявлението си бившият премиер персонализира отговорността за финансовата ситуация.

          „Виновните си имат имена: Асен Василев и хулиганската му групировка ПП-ДБ“, заяви Борисов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ИТН за служебен премиер: Питайте Василев, Иванов, Пеевски и Борисов

          Никола Павлов -
          „Президентът да прецени. Всяка партия трябва да бъде готова да отиде на избори, когато и да е.“ Това заяви председателят на парламентарната група на „Има...
          Правосъдие

          Прекратиха и върнаха на прокуратурата дело срещу бивш вътрешен министър

          Никола Павлов -
          Софийският градски съд прекрати съдебното производство и върна на прокуратурата делото срещу бившия министър на вътрешните работи Иван Демерджиев, който е обвинен за неизгодна...
          Правосъдие

          Шестцифрени парични гаранции за Йордан Кателиев и Николай Стефанов

          Никола Павлов -
          Варненският окръжен съд определи мярка за неотклонение „парична гаранция“ за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, които до момента бяха под домашен арест. Двамата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions