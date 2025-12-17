Парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепи в пленарната зала единствено приемането на удължителен бюджет. Това обяви лидерът на партията Бойко Борисов чрез публикация в социалната мрежа Фейсбук, като същевременно отправи остри предупреждения за ефекта от този ход.

„Но за всички да е ясно, че последиците, до което води това са тежки", заяви Борисов.

По думите му решението ще се отрази негативно върху доходите на големи групи от населението. Той подчерта, че няма да има увеличение на заплатите за учителите и лекарите. Според лидера на ГЕРБ над 400 000 семейства няма да получат навреме детските си добавки поради недостиг на приходи в хазната.

Борисов допълни статистиката, като посочи, че над 100 000 лични асистенти ще се сблъскат със забавяния на плащанията, а 750 000 хора с увреждания също са „изоставени без средства“.

В изявлението си бившият премиер персонализира отговорността за финансовата ситуация.