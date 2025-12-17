БПЦ дари 20 000 лева на детското отделение в ИСУЛ

Лекарската професия е благородно призвание, а лекарите са Божии работници, които се грижат за най-великите дарове – здравето и живота. Това заяви българският патриарх и Софийски митрополит Даниил при връчването на дарение от името на Светия синод на Българската православна църква за Детското отделение по уши, нос и гърло (УНГ) на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

- Реклама -

Заедно с Ловчанския митрополит Гавриил – ръководител на Културно-просветния отдел на БПЦ, патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за здравето на медицинските екипи и лекуващите се в болницата деца.

„Лекарската професия е благородна професия. Лекарите са Божии работници, които се грижат за великите дарове – здравето и живота“, каза патриарх Даниил.

Дарението е в размер на 20 000 лева и е събрано в рамките на кампанията на Светия синод „Деца рисуват за деца“, която приключва именно с този жест.

„Радваме се и е голямо благословение за нас, в предпразничните дни преди Рождество Христово, да ознаменуваме завършека на кампанията с поднасянето на това дарение, осъществено чрез творчеството на децата от цялата страна“, подчерта патриархът.

По думите му детските произведения са развълнували сърцата на много хора, които със закупуването им са допринесли за каузата.

„Произведенията на децата и кампанията развълнуваха сърцата на много човеци, които дадоха своя принос за дооборудването на детското УНГ отделение“, каза още той.

Патриарх Даниил изрази надежда, че събраните средства ще подобрят условията за малките пациенти.

„Надяваме се, че събраната сума от 20 000 лева ще допринесе за по-спокойното пребиваване на децата, които боледуват и са настанени в болницата“, посочи той.

В заключение духовният водач призова към състрадание и духовна отговорност.

„Нека укрепваме в любовта си към Бога и към ближните, защото всяко човешко призвание ни насочва към това да се уповаваме на Божиите грижи“, заяви патриарх Даниил.

На събитието присъства и изпълнителният директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ Любомир Пенев, който благодари на Светия синод за подкрепата.