БПЦ дари 20 000 лева на детското отделение в ИСУЛ

Лекарската професия е благородно призвание, а лекарите са Божии работници, които се грижат за най-великите дарове – здравето и живота. Това заяви българският патриарх и Софийски митрополит Даниил при връчването на дарение от името на Светия синод на Българската православна църква за Детското отделение по уши, нос и гърло (УНГ) на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.
Заедно с Ловчанския митрополит Гавриил – ръководител на Културно-просветния отдел на БПЦ, патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за здравето на медицинските екипи и лекуващите се в болницата деца.
Дарението е в размер на 20 000 лева и е събрано в рамките на кампанията на Светия синод „Деца рисуват за деца“, която приключва именно с този жест.
По думите му детските произведения са развълнували сърцата на много хора, които със закупуването им са допринесли за каузата.
Патриарх Даниил изрази надежда, че събраните средства ще подобрят условията за малките пациенти.
В заключение духовният водач призова към състрадание и духовна отговорност.
На събитието присъства и изпълнителният директор на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ Любомир Пенев, който благодари на Светия синод за подкрепата.
