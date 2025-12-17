БСП при Радев: няма да участваме в разговори за нов кабинет

Петата политическа сила в парламента – „БСП – Обединена левица“, проведе консултации с президента Румен Радев за съставяне на нов кабинет. На срещата партията беше представена от вицепремиера в оставка Атанас Зафиров, председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев, заместник-председателя Кирил Добрев, както и Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов и Манол Генов.

„БСП – Обединена левица“ беше част от управленската коалиция в кабинета „Желязков“ заедно с ГЕРБ-СДС и „Има такъв народ“, като управлението разчиташе и на подкрепата на „ДПС – Ново начало“.

В началото на срещата държавният глава отбеляза, че партията се намира в труден момент заради двете оставки – на правителството и на Изпълнителното бюро, но изрази увереност, че формацията ще се справи с предизвикателствата.

Атанас Зафиров заяви, че след година на относително спокойствие и стабилно управление политическата криза вероятно се завръща.

„Важен е въпросът дали ще градим, или ще рушим. През януари ние решихме да градим, като приехме да влезем в управлението, за да спрем каскадата от политическа нестабилност. Задаваха се три предизвикателства – инфлация, спекула и еврозона. Колко сме изпълнили стремежите анализите ще покажат, но е факт, че първи повдигнахме темата за цените, подготвихме и специален законопроект за овладяване на спекулата и смятам, че не позволихме да се развихри безконтролна спекула. Относно международната обстановка – имаше ескалация в отношенията между ЕС и Украйна, ние водихме балансирана политика без крайни решения. Успяхме да спрем 10-годишен военен договор с Украйна, който беше много задължаващ“,

обобщи Зафиров.

По думите му БСП е била социалният вектор в управлението.

„Участието на нашите министри може да се обобщи с положителна оценка, не генерирахме корупционен скандал. Протестите имаха субектно-обектен характер, имаха за фундамент стремеж към лидерство. Оставката на правителството вече е факт, наясно сме, че претърпяхме щета от участието във властта, има напрежение в нашата коалиция. Но в резюме, участието ни в държавнически план е удовлетворително, но тяснопартиен – не. Заради партиен егоизъм парламентът и правителството загубиха легитимност, не бихме участвали в разговори за нов кабинет“,

подчерта Зафиров.

Той допълни, че БСП ще участва активно в дебатите за промени в Изборния кодекс, като подкрепя машинното гласуване, но не в настоящия му вид.

До настоящата ситуация се стигна след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести, започнали заради недоволство от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро. Впоследствие демонстрациите прераснаха в антиправителствени и обхванаха десетки градове в страната и чужбина.

По време на първите консултации в понеделник представителят на ГЕРБ-СДС Деница Сачева заяви, че коалицията няма намерение да участва в съставянето на нов кабинет в рамките на този парламент. Тя призова президента да насрочи възможно най-скоро предсрочни избори и да обяви свой политически проект, както и направи заявка за внасяне на удължителен бюджет.

След това консултации проведоха и от ПП-ДБ, които заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно. Според тях приоритетите са приемане на удължителен закон за бюджета, въвеждане на 100% машинно гласуване и снемане на охраната на НСО от депутатите.

Преди „ДПС – Ново начало“, на „Дондуков“ 2 се явиха и представители на „Възраждане“. Те настояха за предсрочни избори, промени в бюджета, свикване на КСНС, провеждане на референдум за запазване на българския лев и отлагане на влизането в еврозоната с една година, като преходният период бъде шест, а не един месец.

Според конституционната процедура президентът Румен Радев ще проведе консултации с всички парламентарни групи, след което ще връчи три последователни мандата за съставяне на правителство. Първият мандат ще бъде предоставен на най-голямата парламентарна група – ГЕРБ-СДС. При неуспех вторият ще отиде при ПП–ДБ, а третият – във формация по избор на президента.

Ако и трите опита се окажат безрезултатни, държавният глава ще разпусне Народното събрание, ще назначи служебен кабинет и ще насрочи предсрочни избори в срок до два месеца.