НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Челси имаше трудности, но два късни гола осигуриха победата за лондончани

          Срещата с Кардиф завърши при резултат 3:1

          0
          9
          Снимка: www.facebook.com/ChelseaFC
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Челси се класира за полуфиналите в турнира за Купата на лигата след победа с 3:1 при гостуването на Кардиф. Лидерът в Първа лига, третото ниво на английския футбол, се опълчи на елитния съперник, но в крайна сметка сензация нямаше.

          - Реклама -

          Челси излезе в доста експериментален състав. Резервите обаче не се представиха убедително и треньорът Енцо Мареска прибегна до пускането на няколко от по-основните фигури след почивката.

          Именно те решиха мача в полза на столичани. В 58-ата минута Алехандро Гарначо откри резултата след контраатака.

          Кардиф намери сили да изравни с хубав гол с глава на Дейвид Търнбул, но в 82-рата минута Педро Нето получи възможност да стреля и след рикошет в бранител направи 2:1.

          В добавеното време Гарначо реши всичко с втори гол и Челси вече очаква противника си на полуфинала.

          Челси се класира за полуфиналите в турнира за Купата на лигата след победа с 3:1 при гостуването на Кардиф. Лидерът в Първа лига, третото ниво на английския футбол, се опълчи на елитния съперник, но в крайна сметка сензация нямаше.

          - Реклама -

          Челси излезе в доста експериментален състав. Резервите обаче не се представиха убедително и треньорът Енцо Мареска прибегна до пускането на няколко от по-основните фигури след почивката.

          Именно те решиха мача в полза на столичани. В 58-ата минута Алехандро Гарначо откри резултата след контраатака.

          Кардиф намери сили да изравни с хубав гол с глава на Дейвид Търнбул, но в 82-рата минута Педро Нето получи възможност да стреля и след рикошет в бранител направи 2:1.

          В добавеното време Гарначо реши всичко с втори гол и Челси вече очаква противника си на полуфинала.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Икономичен успех за Барселона

          Николай Минчев -
          Два гола в заключителните 15 минути класираха Барселона на осминафиналите за Купата на краля в Испания. Каталунците, които са лидер в Ла Лига и...
          Баскетбол

          Слаба последна четвърт донесе поражение на Олимпиакос от Валенсия

          Николай Минчев -
          Най-добрият български баскетболист Александър Везенков изигра страхотен мач в Евролигата, но тимът му отстъпи с 92:99 на Валенсия в двубой от 16-ия кръг. Саша беше...
          Футбол

          Организаторите намалиха драстично цените на пропуските за Мондиал 2026

          Николай Минчев -
          ФИФА значително намали цените на част от билетите за Световното първенство за най-лоялните фенове на националните отбори след глобална вълна от недоволство. Някои запалянковци...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions