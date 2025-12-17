Челси имаше трудности, но два късни гола осигуриха победата за лондончани

Челси се класира за полуфиналите в турнира за Купата на лигата след победа с 3:1 при гостуването на Кардиф. Лидерът в Първа лига, третото ниво на английския футбол, се опълчи на елитния съперник, но в крайна сметка сензация нямаше.

- Реклама -

Челси излезе в доста експериментален състав. Резервите обаче не се представиха убедително и треньорът Енцо Мареска прибегна до пускането на няколко от по-основните фигури след почивката.

Именно те решиха мача в полза на столичани. В 58-ата минута Алехандро Гарначо откри резултата след контраатака.

Кардиф намери сили да изравни с хубав гол с глава на Дейвид Търнбул, но в 82-рата минута Педро Нето получи възможност да стреля и след рикошет в бранител направи 2:1.

В добавеното време Гарначо реши всичко с втори гол и Челси вече очаква противника си на полуфинала.