Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски покани представители на медиите в своя работен кабинет в Народното събрание, който демонстративно нарече „Музея на сглобката“. Той посрещна журналистите с думите: „Добър ден, колеги, добре дошли в в Музея на сглобката“.

Пеевски представи пред обективите интериора на помещението, в което бяха разположени големи пана с фотографии. Снимките илюстрират моменти от съвместното управление между ПП-ДБ, ГЕРБ и ДПС, като на тях се виждат Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов в компанията на Пеевски и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

„Ето го мистичния кабинет на Делян Пеевски. Нека го види цяла България“, заяви депутатът. Той посочи конкретно едно от паната, коментирайки: „Тук съм с Кирил Петков – в сглобката, която според тях не е съществувала“.

Лидерът на „ДПС-Ново начало“ подчерта, че разполага с доказателства за комуникацията си с бившите партньори в управлението. „Тук преговаряхме заедно. Тук са множество СМС-и, които имаме помежду си. Националният съвет на ПП. Този от Росенец го познавате – нали? Да го видите хубаво“, коментира той пред събралите се репортери.

Пеевски беше категоричен, че няма да допусне пренаписване на фактите от близкото минало. „Няма да позволим да се подмени историята. ДПС направи в сглобката много хубави неща, тогава бяхме най-добрите и управлявахме заедно с ГЕРБ и ПП-ДБ“, отбеляза той и допълни: „Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет, в кабинета на г-н Борисов. А истината е, че те забравиха всичко. Сега отричат всичко“.

В изявлението си Пеевски засегна и темата за политическия тон и напрежението между партиите. „Едно искам да кажа – аз признавам, че може би и ние сме проявили агресия, на базата на тяхната агресия. Извинявам се на нашите избиратели. Аз като лидер поемам отговорност. Но те се държаха чудовищно с нашите депутати. Това, което се случва, мина всякакви граници“, каза той, изразявайки омерзение от ситуацията.

По думите му избирателите на ПП-ДБ трябва да са наясно, че техните представители са били в тясно сътрудничество с ДПС в продължение на девет месеца. „Те подменят историята. Техните избиратели трябва да знаят – тези хора 9 месеца бяха всеки ден с ДПС. Не трябва да лъжат избирателите си“, подчерта Пеевски.

Той призова за връщане към политическия диалог и решаване на реалните проблеми на хората. „Нека решаваме нещата в политическия терен, не на терена на агресията, битките, шамарите и юмруците. Това няма да донесе нищо на България, ние няма да бъдем в този стил“, заяви лидерът на ДПС.

Пеевски се обърна и към социологическите агенции: „На Сорос агенциите им казвам едно – да правят каквито искат изследвания, вотът ще се видим в деня на изборите“.

В заключение той настоя за позитивен дневен ред, насочен към икономиката и благосъстоянието на гражданите. „Призовавам този тон да приключи, ние ще бъде позитивни в името на България. Има много теми – цените на стоките, цените на услугите, проблемите със заплатите, бюджета. Ние ще бъдем на висота, на ДПС, на отговорната партия“, завърши Делян Пеевски.