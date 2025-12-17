Директорът на 138 СУЗИЕ обясни за монтираните в тоалетните камери

Директорът на 138-мо СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов остава задържан в Първо районно управление, след като мярката му беше удължена на 72 часа, съобщава „Труд“.

Евтимов, който заема ръководния пост от близо две години, беше задържан на 16 декември при акция на ГДБОП и СДВР. Повод за разследването са постъпили сигнали от родители, според които в санитарните помещения на училището, използвани единствено от ученици, са били монтирани незаконни скрити камери, маскирани като датчици за движение.

Към момента от Министерството на вътрешните работи не съобщават официално колко устройства са били открити и демонтирани. По непотвърдена информация става въпрос за около 40 устройства за видеонаблюдение, поставени в ученическите тоалетни.

Пред разследващите органи Александър Евтимов е обяснил мотивите си за поставянето на камерите.

„Сложил съм камерите, за да следя изкъсо поведението на децата и да проверявам дали пушат цигари“, заявил той пред криминалистите.

Случаят предизвика сериозно обществено възмущение, тъй като българското и европейското законодателство категорично забраняват поставянето на записващи устройства в помещения като тоалетни, съблекални и други пространства, които предполагат строго лично и интимно пространство.