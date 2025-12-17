НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 17.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност

          0
          2
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София Александър Евтимов е освободен от длъжност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

          - Реклама -

          Както вече съобщиха органите на реда, срещу него се води разследване за деяние с висока обществена значимост.

          Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

          През днешния ден експерти от Регионалното управление на образованието в София са били на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са и разговори с родители и представители на обществения съвет.

          Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София Александър Евтимов е освободен от длъжност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

          - Реклама -

          Както вече съобщиха органите на реда, срещу него се води разследване за деяние с висока обществена значимост.

          Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

          През днешния ден експерти от Регионалното управление на образованието в София са били на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са и разговори с родители и представители на обществения съвет.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          RSF разкри нов шпионски софтуер на беларуското КГБ, използван срещу журналисти

          Красимир Попов -
          Медийната организация „Репортери без граници“ (RSF) съобщи, че е открила нов, досега неизвестен шпионски софтуер, използван от службите за сигурност в Беларус за следене...
          Война

          Зеленски: Русия се готви за нова „година на война“ в Украйна през 2026 г.

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да води нова „година на военни действия“ в Украйна през 2026 г. Коментарът му дойде, след...
          Политика

          Желязков: Удължителният бюджет показва, че отиваме към избори

          Красимир Попов -
          С приемането на удължителен бюджет правителството ясно е показало, че няма ангажимент да изпълнява политики, за които липсва парламентарна подкрепа, а страната върви към...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions