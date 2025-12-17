Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ е освободен от длъжност

Директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ в София Александър Евтимов е освободен от длъжност, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

Както вече съобщиха органите на реда, срещу него се води разследване за деяние с висока обществена значимост.

Заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е издадена от началника на РУО София-град Елеонора Лилова.

През днешния ден експерти от Регионалното управление на образованието в София са били на място за оказване на методическа подкрепа на училището. Проведени са и разговори с родители и представители на обществения съвет.