Доц. Стойчо Стойчев: Когато протестът не води до ясна алтернатива, енергията на недоволните отива в нищото

„Когато протестът не води до ясна алтернатива, енергията на недоволните отива в нищото. Политиката е съзидателно занимание. Можем да сваляме едно след друго правителства, но в крайна сметка, ако искаме да постигнем някакво развитие, трябва да имаме и формирана представа какво искаме да постигнем.
Това каза политологът Стойчо Стойчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
В студиото беше и студентът по политология Цветелин Бенков. Според него, ако липсва комуникация между отделните части в обществото, лесно се стига до поляризация.
„Хубавото при младите е, че по-скоро са склонни на някакъв консенсус и разговор“, посочи младият мъж.
Според доцент Стойчев е добре хората, които сега инициират протестите, да измислят вариант, при който няма да се налага да ходим отново на избори след шест месеца или една година.
