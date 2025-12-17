НА ЖИВО
          ДПС-НН за ПП-ДБ: „Не били компютри, а компоти"

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          От „ДПС – Ново начало“ излязоха с официална позиция по повод, по думите им, „системните спекулации“ от представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно охраната, осигурявана от Националната служба за охрана (НСО) на председателя на ДПС и парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

          В прессъобщението се посочва, че формацията счита за необходимо да изясни фактите около предоставянето на охрана, тъй като темата се използва за политически внушения.

          „По повод системните спекулации от страна на представители на ПП-ДБ и техни сподвижници за охраната, предоставяна от НСО за председателя на ДПС и ПГ на ДПС–Ново начало Делян Пеевски, смятаме за полезно да изясним известните ни факти и обстоятелства по темата“, се казва в позицията.

          От партията напомнят, че още през август 2023 г. НСО е осигурила охрана на петима високопоставени политици заради заплаха от чужди служби, свързвани с Русия.

          „Медийно е известно, че през август 2023 година НСО осигурява охрана на петима високопоставени български политици – Кирил Петков, Христо Иванов, Атанас Атанасов, Бойко Борисов и Делян Пеевски“, уточняват от „ДПС – Ново начало“.

          По думите им това решение е взето в периода на т.нар. „Сглобка“, за която, както отбелязват, напомня и откритият от Делян Пеевски „Музей на Сглобката“ в кабинет 222 в Народното събрание.

          От формацията подчертават, че основанията за предоставянето на охрана не са публично коментирани, тъй като представляват класифицирана информация, съгласно закона.

          „Основанията за решението за поставянето на охрана не се коментират от НСО, с аргумента, че това е класифицирана информация“, посочват от партията.

          Въпреки това, според „ДПС – Ново начало“, представители на ПП-ДБ продължават да фокусират публичното внимание единствено върху охраната на Делян Пеевски.

          „Свръхфокусирането по темата за охраната конкретно на г-н Делян Пеевски остава непроменено и вероятно следва гьобелсовия принцип за повторението и манипулацията“, се казва в позицията.

          Затова от партията са отправили официално запитване до НСО относно разходите за охраната. В отговора, получен от службата, се съдържа обобщена информация за възнагражденията на служителите.

          „Средното брутно възнаграждение на офицерския състав е около 4000 лв., а на сержантите – около 3000 лв. месечно. Офицерите и сержантите, които охраняват г-н Пеевски, са четирима“, посочват от „ДПС – Ново начало“.

          Оттам допълват, че изчисленията за стойността на охраната могат лесно да бъдат направени на база тази информация.

          По отношение на използвания автомобил, от партията са категорични, че той не е собственост на НСО.

          „Автомобилът е собственост на ПП ДПС и е предоставен за временно и безвъзмездно ползване от НСО въз основа на сключен договор, съгласно действащото законодателство“, подчертават от формацията.

          В заключение от „ДПС – Ново начало“ отхвърлят твърденията за прекомерна охрана и високи разходи.

          „Нито охраната е по-голяма от тази на президента и премиера, нито се плащат милиони за охрана, нито автомобилът е на НСО“, заявяват от партията.

          Позицията завършва с ироничен коментар към обвиненията от страна на ПП-ДБ, които, по думите им, могат да бъдат обобщени с популярния израз:

          „Не били компютри, а компоти“.

          - Реклама -

