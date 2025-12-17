ДПС-НН за ПП-ДБ: „Не били компютри, а компоти“

От „ДПС – Ново начало“ излязоха с официална позиция по повод, по думите им, „системните спекулации“ от представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“ относно охраната, осигурявана от Националната служба за охрана (НСО) на председателя на ДПС и парламентарната група на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.
В прессъобщението се посочва, че формацията счита за необходимо да изясни фактите около предоставянето на охрана, тъй като темата се използва за политически внушения.
От партията напомнят, че още през август 2023 г. НСО е осигурила охрана на петима високопоставени политици заради заплаха от чужди служби, свързвани с Русия.
По думите им това решение е взето в периода на т.нар. „Сглобка“, за която, както отбелязват, напомня и откритият от Делян Пеевски „Музей на Сглобката“ в кабинет 222 в Народното събрание.
От формацията подчертават, че основанията за предоставянето на охрана не са публично коментирани, тъй като представляват класифицирана информация, съгласно закона.
Въпреки това, според „ДПС – Ново начало“, представители на ПП-ДБ продължават да фокусират публичното внимание единствено върху охраната на Делян Пеевски.
Затова от партията са отправили официално запитване до НСО относно разходите за охраната. В отговора, получен от службата, се съдържа обобщена информация за възнагражденията на служителите.
Оттам допълват, че изчисленията за стойността на охраната могат лесно да бъдат направени на база тази информация.
По отношение на използвания автомобил, от партията са категорични, че той не е собственост на НСО.
В заключение от „ДПС – Ново начало“ отхвърлят твърденията за прекомерна охрана и високи разходи.
Позицията завършва с ироничен коментар към обвиненията от страна на ПП-ДБ, които, по думите им, могат да бъдат обобщени с популярния израз: