Движението на русофилите към ЕС: Любовта към Русия не може да „подкопава и застрашава“

Международното движение на русофилите (МДР) изпрати официално писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кайа Калас, след като организацията беше включена в санкционния списък на Европейския съюз.

Повод за реакцията е Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2568 на Съвета от 15 декември 2025 г., с който ЕС налага санкции върху Международното движение на русофилите с аргумента, че организацията е „отговорна за засилването на дестабилизиращите послания в световен мащаб от името на Правителството на Руската федерация“.

От ръководството на движението категорично отхвърлят тези обвинения и подчертават, че действат самостоятелно, без да представляват която и да е държава или правителство.

„Ние, ръководителите на МДР, искаме да уточним, че не действаме от името на никого. Ние, след като сме направили своя осъзнат избор, действаме от свое име, следвайки своите принципи и ценности, заложени в Манифеста на организацията“, се посочва в писмото.

В документа движението определя себе си като културна и идейна общност, чийто основен слоган е „сейте разумното, доброто, вечното“. Според авторите на писмото МДР представлява противовес на това, което те наричат „нов фашизъм – русофобията“.

От организацията реагират остро и на твърдението в регламента, че руското правителство използва движението като „параван за манипулиране на общественото мнение“.

„Като организация ние не сме ничий ‘параван’, защото действаме от свое име и следваме собствената си съвест. В състава на МДР влизат хиляди утвърдени дейци със собствен авторитет и доказани лични позиции“, заявяват от ръководството.

В писмото се подчертава, че уважението към руската култура, език и история е въпрос на личен избор и убеждение, а не резултат от външно влияние.

„Любовта към руската култура и народ, уважението към руската история и съвременното място на Русия в днешната геополитическа и икономическа реалност са израз на истинското мировозрение и чувства на нашите членове“, пише още в документа.

Международното движение на русофилите отхвърля и твърдението, че дейността му застрашава сигурността или стабилността на Европейския съюз.

„Не разбираме как защитата на една култура и език може да представлява заплаха за стабилността на когото и да било. Любовта не може да ‘подкопава’ и ‘застрашава’. Да подкопава и застрашава може омразата“, се казва в писмото.

В заключение генералният секретар на движението Николай Малинов изразява надежда, че ЕС ще преосмисли политиката си спрямо Русия и организации с подобен профил.