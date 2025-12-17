Движението на русофилите към ЕС: Любовта към Русия не може да „подкопава и застрашава“

Международното движение на русофилите (МДР) изпрати официално писмо до председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховния представител на ЕС по външната политика и сигурността Кайа Калас, след като организацията беше включена в санкционния списък на Европейския съюз.
Повод за реакцията е Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/2568 на Съвета от 15 декември 2025 г., с който ЕС налага санкции върху Международното движение на русофилите с аргумента, че организацията е „отговорна за засилването на дестабилизиращите послания в световен мащаб от името на Правителството на Руската федерация“.
От ръководството на движението категорично отхвърлят тези обвинения и подчертават, че действат самостоятелно, без да представляват която и да е държава или правителство.
В документа движението определя себе си като културна и идейна общност, чийто основен слоган е „сейте разумното, доброто, вечното“. Според авторите на писмото МДР представлява противовес на това, което те наричат „нов фашизъм – русофобията“.
От организацията реагират остро и на твърдението в регламента, че руското правителство използва движението като „параван за манипулиране на общественото мнение“.
В писмото се подчертава, че уважението към руската култура, език и история е въпрос на личен избор и убеждение, а не резултат от външно влияние.
Международното движение на русофилите отхвърля и твърдението, че дейността му застрашава сигурността или стабилността на Европейския съюз.
В заключение генералният секретар на движението Николай Малинов изразява надежда, че ЕС ще преосмисли политиката си спрямо Русия и организации с подобен профил.
- Реклама -
