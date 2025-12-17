НА ЖИВО
          Общество

          Една година без следа от 13-годишния Ники от село Конаре

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Днес се навършва една година от изчезването на 13-годишния Ники от старозагорското село Конаре. На 17 декември миналата година момчето, което е със Синдром на Даун, е излязло от дома си, но така и не се е прибрало.

          Случаят прерасна в една от най-мащабните издирвателни акции в Старозагорско. В продължение на месеци в търсенето се включиха стотици доброволци, полиция, жандармерия и военни. Използвани бяха хеликоптери и дронове с термокамери, но следи от детето не бяха открити.

          От полицията потвърдиха, че акцията по издирването не е официално прекратена, като уточниха, че в момента работата по случая продължава по оперативни методи.

          „Много трудно. Наистина много трудно. Винаги, когато някой ми спомене за Ники, аз се разчувствам, започвам да плача. Аз не знам дали са го отвлекли, дали са го убили, дали са го заровили някъде. Просто не знам вече какво да си мисля. Чувствам, че е жив. Чувствам го, но много ми е трудно. Вярвам, че е жив, да“,
          споделя майката на детето Денка Илиева.

