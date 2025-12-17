Една година без следа от 13-годишния Ники от село Конаре

Днес се навършва една година от изчезването на 13-годишния Ники от старозагорското село Конаре. На 17 декември миналата година момчето, което е със Синдром на Даун, е излязло от дома си, но така и не се е прибрало.

Случаят прерасна в една от най-мащабните издирвателни акции в Старозагорско. В продължение на месеци в търсенето се включиха стотици доброволци, полиция, жандармерия и военни. Използвани бяха хеликоптери и дронове с термокамери, но следи от детето не бяха открити.

От полицията потвърдиха, че акцията по издирването не е официално прекратена, като уточниха, че в момента работата по случая продължава по оперативни методи.