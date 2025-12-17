ЕС одобри пълна забрана за внос на руски газ до 2027 г.

Европейският парламент гласува въвеждането на пълна забрана за внос на руски газ до края на 2027 г., като подкрепи законодателния пакет по време на пленарната сесия в Страсбург, съобщи АФП. Решението премахва последната важна пречка пред окончателното приемане на мярката.

Законодателната инициатива е отговор на системното използване на енергийните доставки като оръжие от Русия, практика с близо 20-годишна история, която ескалира след нахлуването в Украйна през 2022 г. Манипулирането на пазара, недостигът в съоръженията за съхранение на Газпром в ЕС и рязкото спиране на доставките доведоха до осемкратно поскъпване на енергията спрямо нивата преди кризата.

„Исторически момент – ЕС прави гигантска крачка към ера без руски газ и петрол“, заяви Виле Нийнистьо (Зелените/ЕCA).

Той подчерта, че са ускорили забраната за тръбопроводен газ и за дългосрочните договори за втечнен природен газ (ВПГ) и са затегнали правилата срещу заобикаляне.

„Европа повече няма да зависи от руския газ“, допълни Инесе Вайдере (ЕНП, Латвия), отбелязвайки, че законодателят е постигнал и рамка за бъдеща забрана на руския петрол.

Текстът е приет с 500 гласа „за“, 120 „против“ и 32 „въздържал се“, а след формалното одобрение от Съвета на ЕС ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС.

Какво предвижда забраната?

Дългосрочни договори за тръбопроводен газ – забрана от 30 септември 2027 г. , при условие за достатъчни нива на газ в хранилищата, и окончателно не по-късно от 1 ноември 2027 г.

– забрана от , при условие за достатъчни нива на газ в хранилищата, и окончателно не по-късно от Дългосрочни договори за ВПГ – забранени от 1 януари 2027 г.

– забранени от Краткосрочни договори за ВПГ – премахване от 25 април 2026 г.

– премахване от Краткосрочни договори за газ по тръбопровод – прекратяване от 17 юни 2026 г.

– прекратяване от Максимални санкции при нарушения – хармонизирани за целия ЕС.

при нарушения – хармонизирани за целия ЕС. Забрана за внос на нефт – Европейската комисия ще представи предложение в началото на 2026 г., за да влезе в сила до края на 2027 г.

Евродепутатите настояват условията за временно спиране на забраната при извънредни ситуации да бъдат по-строги, за да се избегне злоупотреба с механизма.

Засилени проверки и контрол

Въвеждат се по-високи изисквания към операторите, включително предоставяне на подробни доказателства за: