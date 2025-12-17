НА ЖИВО
      сряда, 17.12.25
          ЕС: Разширяването със Западните Балкани – само по заслуги и при спазване на договорите

          Снимка: Gintarė Kairaitytė / pexels.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани ще се осъществява стриктно на принципа на собствените заслуги и при пълно спазване на поетите международни ангажименти, включително Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония. Това се посочва в Брюкселската декларация, приета на срещата на върха ЕС–Западни Балкани в Брюксел на 17 декември, предаде БГНЕС.

          В срещата участваха държавните ръководители на всички държави кандидатки от региона, с изключение на Сърбия, чийто президент Александър Вучич обяви още на 16 декември, че няма да присъства.

          Лидерите на ЕС и държавите членки подчертават, че бъдещето на Западните Балкани е в Европейския съюз, като разширяването се определя като геостратегическа инвестиция в мир, сигурност, стабилност и просперитет. В декларацията се акцентира, че ускоряването на процеса на присъединяване зависи от достоверни реформи, строга и справедлива условност и напредък, оценяван изцяло въз основа на резултатите.

          ЕС изрично подчертава, че регионалното сътрудничество, помирението и добросъседските отношения остават ключови елементи на процеса на разширяване. В този контекст се настоява за добросъвестно и с осезаеми резултати изпълнение на международните споразумения, включително Преспанското споразумение с Гърция и Договора с България, като и двете са обвързващи за Северна Македония.

          В декларацията се отбелязва още, че разширяването трябва да върви паралелно с вътрешната подготовка на ЕС, а страните кандидатки следва да ускорят реформите, особено в областта на върховенството на правото, демократичните институции, свободата на медиите и правата на малцинствата.

          Посочва се, че поетапната интеграция на Западните Балкани вече е в ход и се осъществява на обратим и основан на заслуги принцип, като предоставя конкретни ползи за гражданите още преди пълноправното членство. ЕС подчертава, че икономическата интеграция трябва да запазва целостта на вътрешния пазар и равнопоставените условия за конкуренция.

          Лидерите на ЕС потвърждават и очакването партньорите от региона да се съобразяват с Общата външна политика и политика на сигурност на Съюза, включително прилагането на ограничителните мерки, както и да засилят усилията си срещу корупцията, организираната престъпност и хибридните заплахи.

          Следващата среща на върха ЕС – Западни Балкани е планирана за юни 2026 г. в Черна гора.

