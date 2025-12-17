НА ЖИВО
          ЕС: Сърбия трябва по-ясно да доказва европейската си ориентация

          Снимка: europa.rs
          Съветът „Общи въпроси“ на Европейския съюз (GAC) приветства, че интеграцията в ЕС остава стратегическа цел на Сърбия, но очаква Белград да я доказва по-ясно както с действия, така и с публични изявления. Това се посочва в заключенията, приети днес на заседанието на Съвета, съобщи телевизия N1.

          В документа се отбелязва, че все още няма съгласие за отварянето на Клъстер 3. Текстът за политиката на разширяване на ЕС, обсъден в Брюксел, ще бъде официално одобрен на срещата на върха на ЕС на 18 и 19 декември.

          На сайта на GAC се посочва, че министрите са обменили мнения по разширяването, а заключенията са получили политическа подкрепа от 26 държави членки.

          Съветът отчита общия напредък на Сърбия в преговорите за присъединяванеотворени са 22 от общо 35 преговорни глави, като две са временно затворени. Въпреки че Европейската комисия оценява, че Сърбия запазва нивото си на готовност по първоначалните критерии в Клъстер 3, въпросът за неговото отваряне ще бъде разгледан отново. Подчертава се необходимостта от значителен допълнителен напредък по върховенството на правото и нормализирането на отношенията с Косово, които продължават да определят темпото на преговорите.

          По отношение на протестите след срутването на козирката на жп гарата в Нови Сад, Съветът отбелязва, че свободата на събранията като цяло е била гарантирана, но е необходимо тя да бъде допълнително укрепена, както и да се гарантира безопасността на журналистите. Съобщенията за насилие и прекомерна употреба на сила изискват безпристрастни и задълбочени разследвания. В този контекст Сърбия е призована да деескалира напрежението и да преодолее дълбоката обществена поляризация чрез приобщаващ диалог, включително с участието на гражданското общество.

          Съветът отново подчертава значението на защитата на основните права, включително свободата на медиите и изразяването, защитата на уязвимите групи и недискриминационното отношение към малцинствата. Отправен е и призив за бързо и прозрачно назначаване на Съвета на Регулаторния орган за електронни медии.

          ЕС насърчава Сърбия да укрепва добросъседските отношения и да допринася за стабилността и помирението в региона, включително чрез регионално сътрудничество по военните престъпления, изчезналите лица и пълно сътрудничество с Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали.

          Отбелязва се и постепенното увеличаване на съответствието на Сърбия с политиката на ЕС в областта на сигурността, като същевременно се подчертава очакването страната да ускори пълното си привеждане в съответствие, включително чрез присъединяване към ограничителните мерки на ЕС срещу Русия и Беларус във връзка с войната в Украйна.

          В заключение Съветът потвърждава пълната си подкрепа за диалога между Белград и Прищина, воден под егидата на ЕС, с цел нормализиране на отношенията.

