ЕС: Технологичните регулации ще се прилагат без дискриминация въпреки заплахите на САЩ

Европейският съюз настоя, че ще продължи да прилага своите технологични регулации „без дискриминация“, след като Съединените щати заплашиха с ответни мерки заради действията на блока срещу американски компании, предаде АФП.
Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение между Брюксел и Вашингтон, след като американската администрация предупреди за възможни ответни търговски и регулаторни мерки, ако ЕС продължи с политиките си спрямо големи американски технологични компании.
