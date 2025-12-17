НА ЖИВО
          Европа

          ЕС: Технологичните регулации ще се прилагат без дискриминация въпреки заплахите на САЩ

          Снимка: wikipedia.org / Diliff
          Красимир Попов
          Европейският съюз настоя, че ще продължи да прилага своите технологични регулации „без дискриминация“, след като Съединените щати заплашиха с ответни мерки заради действията на блока срещу американски компании, предаде АФП.

          „Както сме заявявали многократно, нашите правила се прилагат еднакво и справедливо за всички компании, които оперират в Европейския съюз“,
          заяви Томас Рение, говорител на Европейската комисия.

          „Ще продължим да прилагаме правилата си справедливо и без дискриминация“,
          добави той.

          Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение между Брюксел и Вашингтон, след като американската администрация предупреди за възможни ответни търговски и регулаторни мерки, ако ЕС продължи с политиките си спрямо големи американски технологични компании.

          Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение между Брюксел и Вашингтон, след като американската администрация предупреди за възможни ответни търговски и регулаторни мерки, ако ЕС продължи с политиките си спрямо големи американски технологични компании.

