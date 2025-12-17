ЕС: Технологичните регулации ще се прилагат без дискриминация въпреки заплахите на САЩ

Европейският съюз настоя, че ще продължи да прилага своите технологични регулации „без дискриминация“, след като Съединените щати заплашиха с ответни мерки заради действията на блока срещу американски компании, предаде АФП.

„Както сме заявявали многократно, нашите правила се прилагат еднакво и справедливо за всички компании, които оперират в Европейския съюз“,

заяви Томас Рение, говорител на Европейската комисия.

„Ще продължим да прилагаме правилата си справедливо и без дискриминация“,

добави той.

Изявлението идва на фона на нарастващо напрежение между Брюксел и Вашингтон, след като американската администрация предупреди за възможни ответни търговски и регулаторни мерки, ако ЕС продължи с политиките си спрямо големи американски технологични компании.