      сряда, 17.12.25
          Европа между капитала и геополитиката

          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева
          Ирина Илиева

          В предаването „Контра“ Георги Съйков заяви, че „реалната власт в Европа… е ясна на всички“, като я свърза с едрия капитал – „финансов, индустриален, банков“. Според него тази власт „използва тази една посредствена политическа прослойка“, съставена от „професионални политици, на издръжка на реалните властови групировки“.

          Съйков подчерта, че в момента „в Европата обаче има изключително раздвижване между тези групировки“, а резултатът е, че „Европа обеднява скоростно“ и „една голяма част от този капитал се изнася извън Европа“. По темата за русофобията той отбеляза, че опитите „да почини руските си другарчета“ са се провалили и че европейските елити „в някакъв момент… ще бъдат принудени да работят както с американците, така и с руснаците, защото нямат избор“.

