„Евростат“: Инфлацията в България е по-висока от средната за ЕС и еврозоната

Годишната инфлация в България през ноември 2025 г. възлиза на 3,7%, показват публикуваните днес данни на Евростат. Това е леко понижение спрямо 3,8% през октомври, но ускорение в сравнение с 2% през ноември 2024 г.

В Европейския съюз годишната инфлация през ноември е 2,4%, което представлява спад спрямо 2,5% месец по-рано. В еврозоната показателят остава без промяна – 2,1%. За сравнение, през ноември 2024 г. инфлацията е била 2,5% в ЕС и 2,2% в еврозоната.

Най-ниските нива на инфлация през ноември 2025 г. са отчетени в Кипър (0,1%), Франция (0,8%) и Италия (1,1%). Най-високите стойности са регистрирани в Румъния (8,6%), Естония (4,7%) и Хърватия (4,3%).

Спрямо октомври инфлацията е намаляла в 12 държави членки, остава без промяна в пет и се е увеличила в десет.

По компоненти най-силен принос за инфлацията в еврозоната имат услугите с +1,58 процентни пункта, следвани от храните, алкохола и тютюневите изделия с +0,46 пункта, както и неенергийните промишлени стоки с +0,14 пункта. Енергията отчита отрицателен принос от -0,04 процентни пункта.