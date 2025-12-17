НА ЖИВО
          Гърция и Турция подготвят ново заседание на Съвета за сътрудничество през 2026 г.

          Гръцки и турски представители са в контакт за уточняване на датите за следващото заседание на Съвета за сътрудничество на високо равнище между Гърция и Турция, което със сигурност ще се проведе през първото тримесечие на 2026 г.

          Стратегическият диалог между Гърция и САЩ също е насрочен за първото тримесечие на 2026 г. в Атина, като се очаква участие на държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

          Съветът за сътрудничество на високо равнище между Гърция и Турция е създаден през 2010 г. с цел насърчаване на структуриран двустранен диалог и сътрудничество и заседава периодично през последните години. Последната му среща се състоя през декември 2023 г.

          По отношение на Кипър през първото тримесечие на 2026 г. в Ню Йорк е вероятно да се проведе неформална петстранна среща. След неотдавнашния избор на лидера на кипърските турци Туфан Ерхурман се наблюдава нова динамика, включително готовност за продължаване на мерките за изграждане на доверие и за работа по организирането на нова разширена конференция по кипърския въпрос.

          Междувременно гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис се подготвя да предприеме инициативи, свързани със Западните Балкани, в навечерието на гръцкото председателство на Съвета на ЕС през втората половина на 2027 г.

          Планира се той да посети държавите кандидатки за членство в ЕС в регионаАлбания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Северна Македония, Сърбия и Косово.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

