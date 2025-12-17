ГДБОП удари схема за онлайн автоизмами — десетки жертви и щети до 100 000 евро

От ГДБОП съобщиха, че са разкрили мащабни измами с търговия на моторни превозни средства в големи, международни и напълно легитимни онлайн платформи.

По думите на Асен Кунчев, началник отдел „Кибератаки и финансови измами в интернет“ към Дирекция „Киберпрестъпност“, схемата включва обяви, които изглеждат убедителни – силно занижена цена, подробен снимков материал, описание на автомобила и дори копия на лични документи на фалшивите продавачи.

След като привлекат интереса, участниците в международната престъпна група извеждат комуникацията извън платформата и продължават разговора през Viber, WhatsApp и други приложения. Там убеждават потенциалните купувачи, че офертата е уникална, че има множество кандидати и настояват за авансово плащане, обяснявайки, че продавачът има „спешна нужда от средства“.

Преведените пари постъпват в предварително подготвени банкови сметки, управлявани от финансови мулета, свързани с групата.

По думите на Кунчев измамата е силно разпространена през последните седмици. Има десетки потърпевши, а сигнали са подадени в български и европейски полицейски органи, ГДБОП и посолството на България в Берлин.

Ваня Велчева, задграничен представител на България в Германия, потвърждава информацията и призовава купувачите да бъдат крайно внимателни, да не превеждат цялата сума предварително и винаги да изискват нужните документи.

Според Кунчев, жертвите са изгубили между 1000 и 100 000 евро, като най-големият регистриран случай е 100 000 евро за покупка на селскостопанска техника.

Той уточнява, че измамите са насочени към потребителите на големите платформи в международен мащаб, а не конкретно към българи. В схемата участват лица основно от Северна Африка и Източна Европа.

Кунчев допълва, че самите платформи не могат да гарантират, че всяка обява е автентична, но сътрудничеството им с ГДБОП е много добро.